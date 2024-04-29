https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/abdulkadir-selvi-ak-parti-buyuksehirlerden-ve-genclerden-kopuyor-1083260805.html

Abdulkadir Selvi: AK Parti büyükşehirlerden ve gençlerden kopuyor

Abdulkadir Selvi: AK Parti büyükşehirlerden ve gençlerden kopuyor

Sputnik Türkiye

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin değişimin yararını gördüğünü, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de sandıktan çıkan mesajı yerine getirdiğini... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T10:19+0300

2024-04-29T10:19+0300

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politika

ak parti

recep tayyip erdoğan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

meral akşener

genç

ekonomi

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin değişimin yararını gördüğünü, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de sandıktan çıkan mesajı yerine getirdiğini belirterek, "Peki AK Parti ne yapacak?" sorusunu yöneltti.Selvi, milletin sandıkta verdiği mesajın alındığını görmek istediğini kaydederek, "2017 Anayasa referandumundan bu yana AK Parti 2018 genel seçimlerinde, 2019 yerel seçimlerinde, 2023 genel seçimleri ve 2024 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de birinci parti olamıyor. AK Parti, büyükşehirlerden kopuyor. Gençlerden kopuyor. Bunda ekonomik sıkıntı kadar genel politikalardaki uygulamaların da payı çok büyük. Bu konuda bir strateji oluşturulacak mı? Yeni bir siyaset dili geliştirilecek mi?" ifadelerini kullandı.

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ak parti, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, genç, ekonomi