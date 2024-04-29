https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/abdulkadir-selvi-ak-parti-buyuksehirlerden-ve-genclerden-kopuyor-1083260805.html
Abdulkadir Selvi: AK Parti büyükşehirlerden ve gençlerden kopuyor
Abdulkadir Selvi: AK Parti büyükşehirlerden ve gençlerden kopuyor
Sputnik Türkiye
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin değişimin yararını gördüğünü, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de sandıktan çıkan mesajı yerine getirdiğini... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T10:19+0300
2024-04-29T10:19+0300
2024-04-29T10:19+0300
politika
ak parti
recep tayyip erdoğan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
meral akşener
genç
ekonomi
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin değişimin yararını gördüğünü, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de sandıktan çıkan mesajı yerine getirdiğini belirterek, "Peki AK Parti ne yapacak?" sorusunu yöneltti.Selvi, milletin sandıkta verdiği mesajın alındığını görmek istediğini kaydederek, "2017 Anayasa referandumundan bu yana AK Parti 2018 genel seçimlerinde, 2019 yerel seçimlerinde, 2023 genel seçimleri ve 2024 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de birinci parti olamıyor. AK Parti, büyükşehirlerden kopuyor. Gençlerden kopuyor. Bunda ekonomik sıkıntı kadar genel politikalardaki uygulamaların da payı çok büyük. Bu konuda bir strateji oluşturulacak mı? Yeni bir siyaset dili geliştirilecek mi?" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ak-partiden-ozel-erdogan--gorusmesine-iliskin-aciklama-neler-konusulacak-1083247393.html
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ak parti, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, genç, ekonomi
ak parti, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, genç, ekonomi
Abdulkadir Selvi: AK Parti büyükşehirlerden ve gençlerden kopuyor
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin değişimin yararını gördüğünü, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de sandıktan çıkan mesajı yerine getirdiğini belirterek, "Peki AK Parti ne yapacak?" sorusunu yöneltti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin değişimin yararını gördüğünü, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de sandıktan çıkan mesajı yerine getirdiğini belirterek, "Peki AK Parti ne yapacak?" sorusunu yöneltti.
Selvi, milletin sandıkta verdiği mesajın alındığını görmek istediğini kaydederek, "2017 Anayasa referandumundan bu yana AK Parti 2018 genel seçimlerinde, 2019 yerel seçimlerinde, 2023 genel seçimleri ve 2024 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de birinci parti olamıyor. AK Parti, büyükşehirlerden kopuyor. Gençlerden kopuyor. Bunda ekonomik sıkıntı kadar genel politikalardaki uygulamaların da payı çok büyük. Bu konuda bir strateji oluşturulacak mı? Yeni bir siyaset dili geliştirilecek mi?" ifadelerini kullandı.