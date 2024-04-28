https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ak-partiden-ozel-erdogan--gorusmesine-iliskin-aciklama-neler-konusulacak-1083247393.html

AK Parti'den ‘Özel-Erdoğan’ görüşmesine ilişkin açıklama: Neler konuşulacak?

AK Parti'den ‘Özel-Erdoğan’ görüşmesine ilişkin açıklama: Neler konuşulacak?

Sputnik Türkiye

AK Partili Usta, CHP lideri Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmenin 'muhtemelen' Beştepe'de gerçekleşeceğini belirterek, "Özgür Özel kendi önceki... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T19:49+0300

2024-04-28T19:49+0300

2024-04-28T20:30+0300

türkiye

ak parti

leyla şahin usta

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmeye ilişkin katıldığı yayında açıklamada bulundu. Kanal 7'ye konuşan AK Partili Usta, görüşmenin 'muhtemelen' Beştepe'de gerçekleşeceğini belirterek, "Görüşmenin ne zaman olacağı konusunda tam bir bilgi yok. Bu hafta ya da diğer hafta için özel kalemler çalışacak diye konuşuldu" dedi.Görüşmenin 'en başta' konusunu ekonomi olacağını ifade eden Usta, Özel'in bu yönde açıklama yaptığını hatırlatarak, "Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey" diye konuştu.'Olumlu bir sürecin devam edeceği kanısındayım''Olumlu bir sürecin devam edeceği kanısındayım" diyen AK Partili Usta, "Yeni görüşmelere imkan ve fırsat olacaktır" diye ekledi.Usta'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:'İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/chpli-kurmaylar-anlatti-ozel-erdogan-gorusmesinde-neler-konusulacak-1083132549.html

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ak parti, leyla şahin usta, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel