https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/abdde-bir-kedi-iade-edilmek-uzere-gonderilen-kargo-paketine-girdi-kilometrelerce-uzaklikta-bulundu-1083270432.html

ABD'de bir kedi iade edilmek üzere gönderilen kargo paketine girdi: Kilometrelerce uzaklıkta bulundu

ABD'de bir kedi iade edilmek üzere gönderilen kargo paketine girdi: Kilometrelerce uzaklıkta bulundu

Sputnik Türkiye

ABD'de bir kedi, iade edilmek üzere bekleyen kargo kutusunun içine girdi. Kediyi farketmeden kutuyu alan kargocu, kediyi 1 hafta boyunca kutuda gezdirdi. Kedi... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T14:47+0300

2024-04-29T14:47+0300

2024-04-29T14:49+0300

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ABD'nin Salt Laket City'de yaşayan Carrie Clark ve eşi Matt Clark'ın 'Galena' adlı kedisi 10 Nisan Çarşamba günü kayboldu. Çift, kayıp kedilerini bir hafta arasa da hiçbir yerde bulamadı.Kedilerinden ümidi kesen Clark çiftine 1 hafta sonra bir veterinerden telefon geldi. Geçmişte veterinerde takılan çip sayesinde Clark ailesine ulaşan veteriner, çiftin telefon numarası, adres ve gittikleri veterineri doğrulamasını istedi. Alınan cevaplar kedinin çipine işlenmiş bilgilerle eşleşince kedinin Galena olduğu kesinleşti.Yaklaşık 1000 kilometre gezmiş Carrie Clark, daha sonradan Galena'nın kargo iade kutusunun içine atladığını ve Kaliforniya eyaletinde bulunan iade merkezi deposuna gönderildiğini öğrendi. Depo çalışanı Brandy Hunter'ın paketteki kediyi fark ettiği ve veterinere götürdüğü ortaya çıktı.Paketteki yırtık sayesinde nefes aldıCarrie ve eşi Matt haberi aldıktan sonra Galena'yı geri getirmek için Kaliforniya'ya gitti. Galena'nın 6 yıldır kendileriyle yaşadığını belirten Clark, paketin yan dikişlerinin açılması sayesinde kedinin hayatta kaldığını söyledi. Veterinerde tedavi olan kedinin kan değerleri normale döndü.Clark, eşinin 'almadan önce dene' yöntemiyle altı adet iş botu aldığını, bunlardan beşini iade edeceği kutuyu hazırlarken koli bandı ve makas almak için kutunun başından ayrıldığı sürede Galena'nın kutunun içine atlamış olabileceğini belirtti.Clark, verdiği röportajda kedisinin her zaman devasa kutuları 'çok sevdiğini' fakat böyle bir şeyi asla tahmin edemeyeceğini söyledi.

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kedi, abd, kutu, kargo, amazon