https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/abd-basini-rusya-ukraynada-beklenmedik-basarilar-elde-etti-1083285366.html
ABD basını: Rusya Ukrayna'da beklenmedik başarılar elde etti
ABD basını: Rusya Ukrayna'da beklenmedik başarılar elde etti
Sputnik Türkiye
New York Times gazetesi, Rusya’nın sadece son bir haftada Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yaklaşık yarım düzine köyü ele geçirdiğini bildirdi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T21:16+0300
2024-04-29T21:16+0300
2024-04-29T21:16+0300
ukrayna krizi
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the new york times (nyt)
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
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New York Times’ın haberine göre Rusya, son bir haftada DHC’de yaklaşık yarım düzine köyü ele geçirerek önemli başarılar elde etti.Makalede, “Rus ordu birlikleri son bir haftada Ukrayna’nın doğu cephesinde yaklaşık yarım düzine köyü ele geçirdi ya da girdi, bu durum uzun zamandır Amerikan askeri yardımını bekleyen, sayıca ve silah bakımından yetersiz Ukrayna ordu birlikleri için bölgede durumun kötüleştiğine işaret ediyor” ifadelerine yer verildi.Ukrayna’nın mevzilerindeki boşluk nedeniyle savunma hattının kuzey kısmındaki yarılmanın Kiev'in durumunu daha da karmaşık hale getirdiğine dikkat çekilen yazıda, Rus ordusunun bu sayede hızlı bir şekilde Oçeretino köyüne doğru ilerlediği ileri sürüldü.Rusya Savunma Bakanlığı bugün DHC topraklarında yer alan Semenovka köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Bakanlık daha önce Novobahmutovka yerleşiminin de kontrol altına alındığını duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçen Salı günü kurmayları ile gerçekleştirdiği bir toplantıda Ukrayna ordusunun özel askeri operasyonunun başından bu yana verdiği kayıpların neredeyse 500 bin kişiye ulaştığını söylemişti. Rus birliklerinin artık tüm temas hattında inisiyatifi ele geçirerek düşmanı püskürtmeye devam ettiğini vurgulayan Şoygu, Rus askerlerin Pervomayskoye, Bogdanovka ve Novomihaylovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini, Berdıçi ve Georgievka’da ise kontrol ettiği bölgeyi genişlettiğini hatırlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/abd-basini-zelenskiy-ordusunun-kayiplarini-eksik-bildirmis-olabilir-1083226665.html
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abd, the new york times (nyt), donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, amerikan
abd, the new york times (nyt), donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, amerikan
ABD basını: Rusya Ukrayna'da beklenmedik başarılar elde etti
New York Times gazetesi, Rusya’nın sadece son bir haftada Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yaklaşık yarım düzine köyü ele geçirdiğini bildirdi.
New York Times’ın haberine göre Rusya, son bir haftada DHC’de yaklaşık yarım düzine köyü ele geçirerek önemli başarılar elde etti.
Makalede, “Rus ordu birlikleri son bir haftada Ukrayna’nın doğu cephesinde yaklaşık yarım düzine köyü ele geçirdi ya da girdi, bu durum uzun zamandır Amerikan askeri yardımını bekleyen, sayıca ve silah bakımından yetersiz Ukrayna ordu birlikleri için bölgede durumun kötüleştiğine işaret ediyor” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna’nın mevzilerindeki boşluk nedeniyle savunma hattının kuzey kısmındaki yarılmanın Kiev'in durumunu daha da karmaşık hale getirdiğine dikkat çekilen yazıda, Rus ordusunun bu sayede hızlı bir şekilde Oçeretino köyüne doğru ilerlediği ileri sürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı bugün DHC topraklarında yer alan Semenovka köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Bakanlık daha önce Novobahmutovka yerleşiminin de kontrol altına alındığını duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçen Salı günü kurmayları ile gerçekleştirdiği bir toplantıda Ukrayna ordusunun özel askeri operasyonunun başından bu yana verdiği kayıpların neredeyse 500 bin kişiye ulaştığını söylemişti. Rus birliklerinin artık tüm temas hattında inisiyatifi ele geçirerek düşmanı püskürtmeye devam ettiğini vurgulayan Şoygu, Rus askerlerin Pervomayskoye, Bogdanovka ve Novomihaylovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini, Berdıçi ve Georgievka’da ise kontrol ettiği bölgeyi genişlettiğini hatırlatmıştı.