https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/abd-basini-zelenskiy-ordusunun-kayiplarini-eksik-bildirmis-olabilir-1083226665.html

ABD basını: Zelenskiy, ordusunun kayıplarını eksik bildirmiş olabilir

ABD basını: Zelenskiy, ordusunun kayıplarını eksik bildirmiş olabilir

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray’ın Kiev’e seferberliği sıkılaştırması için baskı yaptığına dikkat çeken Washington Post (WP) gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T09:23+0300

2024-04-28T09:23+0300

2024-04-28T09:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

seferberlik

kiev

vladimir zelenskiy

washington post

washington dc

beyaz saray

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391876_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_9efd8fa66ead478f8430dacd3e5a3beb.jpg

Zelenskiy’in, şubat ayındaki konuşmasında, Rusya ile çatışmaların başlamasından bu yana yalnızca 31 bin Ukrayna askerinin öldüğüne ilişkin açıklamasının ‘zaten zor giden askere alma ve seferberlik kampanyasına müdahale etmemek’ amacıyla önemli ölçüde düşük gösterildiğini bildiren WP, bu gerçeğin, adının açıklanmaması kaydıyla gazeteye konuşan Ukraynalı yetkili tarafından da teyit edildiğinin altını çizdi.Haberde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya destek için ek fon tahsis ettikten sonra Kiev'in daha fazla askeri personeli harekete geçirme girişimleri de dahil olmak üzere seferberlik gibi konulara odaklanmasını isterken, WP’nin atıfta bulunduğu ve ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, “Washington, çatışmalarda insan gücü eksikliği ile ilgili konuşmaların ‘hassasiyetini’ anlıyor. Ancak Kiev, daha fazla gücü harekete geçirmenin ve Uraynalılara cepheye gitmeleri için ilham vermenin bir yolunu bulmalı” ifadelerini kullandı.WP'nin ismini vermediği Ukraynalı bir milletvekiline göre Zelenskiy, 31 bin askerin öldüğünü söyleyerek Ukrayna birliklerinin gerçek kayıplarını ‘önemli ölçüde' hafife alırken, Zelenskiy ile birlikte Ukrayna hükümetinin gerçek kayıplarla ilgili verileri zaten zor devam eden seferberlik çabaları üzerinde olumsuz bir etkisi olmasından korktuğu vurgulandı.Gazetenin Pentagon'daki kaynağı, yardım paketinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aktif savunmaya geçmesine yardımcı olacağını, ancak zamanın değerli olduğunu ve boşa harcanmaması gerektiğini belirtirken, aynı zamanda Ukrayna'nın artık daha fazla insanı harekete geçirmeye odaklanması gerektiğine dikkat çekiyor.Kaynak, "Son birkaç hafta içinde çıkardıkları yasalar onlara yardımcı olacak, ancak daha fazla gücü harekete geçirmeleri ve daha fazla Ukraynalı erkeği cepheye gitmeye teşvik etmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor" dedi.Zelenskiy, 16 Nisan'da Ukrayna'da 2022'den bu yana yürürlükte olan seferberliğin sertleştirilmesine ilişkin bir yasa tasarısını imzalamış, özellikle 18-60 yaş arası tüm erkeklerin her zaman askeri belge taşımasını ve askerlik yükümlülüğü olanların 60 gün içinde askerlik şubelerinde bilgilerini güncellemelerini zorunlu kılmıştı.Tasarının son halinde 36 ay görev yapmış olan askerlerin terhis edilmesine ilişkin hükümler de kaldırılmıştı.Askerlik kayıt bilgilerini güncellemeyenlere yurtdışına çıkş için pasaport verilmesine son veren Kiev yönetimi, aynı zamanda ülkenin yurtdışındaki konsolosluklarında askerlik çağındaki vatandaşlar için pasaport yenileme hizmetlerini de kısıtladı.25 Şubat'ta Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Şubat 2022'den bu yana 31 bin askerini kaybettiğini söylemiş, öte yandan yaralı ve kayıp asker sayısını veremeyeceğini de sözlerine eklemişti.23 Nisan'da konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ordusunun toplam kaybının neredeyse yarım milyon asker olduğunu açıklamıştı.Şubat 2022'den bu yana genel seferberlik ilan edilen Ukrayna’da, yetkililer orduyu güçlendirmede ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırken, Zelenskiy, geçen yılın sonlarında ordudan silahlı kuvvetlere yaklaşık 500 bin kişinin daha katılması yönünde bir talep aldığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/fransiz-general-ukrayna-ya-cepheye-daha-fazla-asker-gondermeli-ya-da-muzakerelere-baslamali-1083209368.html

ukrayna

kiev

washington dc

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik, kiev, vladimir zelenskiy, washington post, washington dc, beyaz saray, abd