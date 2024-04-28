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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/abd-basini-zelenskiy-ordusunun-kayiplarini-eksik-bildirmis-olabilir-1083226665.html
ABD basını: Zelenskiy, ordusunun kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
ABD basını: Zelenskiy, ordusunun kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray’ın Kiev’e seferberliği sıkılaştırması için baskı yaptığına dikkat çeken Washington Post (WP) gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T09:23+0300
2024-04-28T09:29+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
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Zelenskiy’in, şubat ayındaki konuşmasında, Rusya ile çatışmaların başlamasından bu yana yalnızca 31 bin Ukrayna askerinin öldüğüne ilişkin açıklamasının ‘zaten zor giden askere alma ve seferberlik kampanyasına müdahale etmemek’ amacıyla önemli ölçüde düşük gösterildiğini bildiren WP, bu gerçeğin, adının açıklanmaması kaydıyla gazeteye konuşan Ukraynalı yetkili tarafından da teyit edildiğinin altını çizdi.Haberde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya destek için ek fon tahsis ettikten sonra Kiev'in daha fazla askeri personeli harekete geçirme girişimleri de dahil olmak üzere seferberlik gibi konulara odaklanmasını isterken, WP’nin atıfta bulunduğu ve ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, “Washington, çatışmalarda insan gücü eksikliği ile ilgili konuşmaların ‘hassasiyetini’ anlıyor. Ancak Kiev, daha fazla gücü harekete geçirmenin ve Uraynalılara cepheye gitmeleri için ilham vermenin bir yolunu bulmalı” ifadelerini kullandı.WP'nin ismini vermediği Ukraynalı bir milletvekiline göre Zelenskiy, 31 bin askerin öldüğünü söyleyerek Ukrayna birliklerinin gerçek kayıplarını ‘önemli ölçüde' hafife alırken, Zelenskiy ile birlikte Ukrayna hükümetinin gerçek kayıplarla ilgili verileri zaten zor devam eden seferberlik çabaları üzerinde olumsuz bir etkisi olmasından korktuğu vurgulandı.Gazetenin Pentagon'daki kaynağı, yardım paketinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aktif savunmaya geçmesine yardımcı olacağını, ancak zamanın değerli olduğunu ve boşa harcanmaması gerektiğini belirtirken, aynı zamanda Ukrayna'nın artık daha fazla insanı harekete geçirmeye odaklanması gerektiğine dikkat çekiyor.Kaynak, "Son birkaç hafta içinde çıkardıkları yasalar onlara yardımcı olacak, ancak daha fazla gücü harekete geçirmeleri ve daha fazla Ukraynalı erkeği cepheye gitmeye teşvik etmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor" dedi.Zelenskiy, 16 Nisan'da Ukrayna'da 2022'den bu yana yürürlükte olan seferberliğin sertleştirilmesine ilişkin bir yasa tasarısını imzalamış, özellikle 18-60 yaş arası tüm erkeklerin her zaman askeri belge taşımasını ve askerlik yükümlülüğü olanların 60 gün içinde askerlik şubelerinde bilgilerini güncellemelerini zorunlu kılmıştı.Tasarının son halinde 36 ay görev yapmış olan askerlerin terhis edilmesine ilişkin hükümler de kaldırılmıştı.Askerlik kayıt bilgilerini güncellemeyenlere yurtdışına çıkş için pasaport verilmesine son veren Kiev yönetimi, aynı zamanda ülkenin yurtdışındaki konsolosluklarında askerlik çağındaki vatandaşlar için pasaport yenileme hizmetlerini de kısıtladı.25 Şubat'ta Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Şubat 2022'den bu yana 31 bin askerini kaybettiğini söylemiş, öte yandan yaralı ve kayıp asker sayısını veremeyeceğini de sözlerine eklemişti.23 Nisan'da konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ordusunun toplam kaybının neredeyse yarım milyon asker olduğunu açıklamıştı.Şubat 2022'den bu yana genel seferberlik ilan edilen Ukrayna’da, yetkililer orduyu güçlendirmede ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırken, Zelenskiy, geçen yılın sonlarında ordudan silahlı kuvvetlere yaklaşık 500 bin kişinin daha katılması yönünde bir talep aldığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/fransiz-general-ukrayna-ya-cepheye-daha-fazla-asker-gondermeli-ya-da-muzakerelere-baslamali-1083209368.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik, kiev, vladimir zelenskiy, washington post, washington dc, beyaz saray, abd

ABD basını: Zelenskiy, ordusunun kayıplarını eksik bildirmiş olabilir

09:23 28.04.2024 (güncellendi: 09:29 28.04.2024)
© AP Photo / MANDEL NGANUkrayna ABD Zelenskiy Biden üzgün son yardım kızgın
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden üzgün son yardım kızgın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / MANDEL NGAN
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Beyaz Saray’ın Kiev’e seferberliği sıkılaştırması için baskı yaptığına dikkat çeken Washington Post (WP) gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in şubat ayında bildirdiği kayıpları kasıtlı olarak düşük göstermiş olabileceğini açıkladı.
Zelenskiy’in, şubat ayındaki konuşmasında, Rusya ile çatışmaların başlamasından bu yana yalnızca 31 bin Ukrayna askerinin öldüğüne ilişkin açıklamasının ‘zaten zor giden askere alma ve seferberlik kampanyasına müdahale etmemek’ amacıyla önemli ölçüde düşük gösterildiğini bildiren WP, bu gerçeğin, adının açıklanmaması kaydıyla gazeteye konuşan Ukraynalı yetkili tarafından da teyit edildiğinin altını çizdi.
Haberde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya destek için ek fon tahsis ettikten sonra Kiev'in daha fazla askeri personeli harekete geçirme girişimleri de dahil olmak üzere seferberlik gibi konulara odaklanmasını isterken, WP’nin atıfta bulunduğu ve ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, “Washington, çatışmalarda insan gücü eksikliği ile ilgili konuşmaların ‘hassasiyetini’ anlıyor. Ancak Kiev, daha fazla gücü harekete geçirmenin ve Uraynalılara cepheye gitmeleri için ilham vermenin bir yolunu bulmalı” ifadelerini kullandı.
WP'nin ismini vermediği Ukraynalı bir milletvekiline göre Zelenskiy, 31 bin askerin öldüğünü söyleyerek Ukrayna birliklerinin gerçek kayıplarını ‘önemli ölçüde' hafife alırken, Zelenskiy ile birlikte Ukrayna hükümetinin gerçek kayıplarla ilgili verileri zaten zor devam eden seferberlik çabaları üzerinde olumsuz bir etkisi olmasından korktuğu vurgulandı.
Gazetenin Pentagon'daki kaynağı, yardım paketinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aktif savunmaya geçmesine yardımcı olacağını, ancak zamanın değerli olduğunu ve boşa harcanmaması gerektiğini belirtirken, aynı zamanda Ukrayna'nın artık daha fazla insanı harekete geçirmeye odaklanması gerektiğine dikkat çekiyor.
Kaynak, "Son birkaç hafta içinde çıkardıkları yasalar onlara yardımcı olacak, ancak daha fazla gücü harekete geçirmeleri ve daha fazla Ukraynalı erkeği cepheye gitmeye teşvik etmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor" dedi.
Zelenskiy, 16 Nisan'da Ukrayna'da 2022'den bu yana yürürlükte olan seferberliğin sertleştirilmesine ilişkin bir yasa tasarısını imzalamış, özellikle 18-60 yaş arası tüm erkeklerin her zaman askeri belge taşımasını ve askerlik yükümlülüğü olanların 60 gün içinde askerlik şubelerinde bilgilerini güncellemelerini zorunlu kılmıştı.
Tasarının son halinde 36 ay görev yapmış olan askerlerin terhis edilmesine ilişkin hükümler de kaldırılmıştı.
Askerlik kayıt bilgilerini güncellemeyenlere yurtdışına çıkş için pasaport verilmesine son veren Kiev yönetimi, aynı zamanda ülkenin yurtdışındaki konsolosluklarında askerlik çağındaki vatandaşlar için pasaport yenileme hizmetlerini de kısıtladı.
25 Şubat'ta Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Şubat 2022'den bu yana 31 bin askerini kaybettiğini söylemiş, öte yandan yaralı ve kayıp asker sayısını veremeyeceğini de sözlerine eklemişti.
23 Nisan'da konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ordusunun toplam kaybının neredeyse yarım milyon asker olduğunu açıklamıştı.
Şubat 2022'den bu yana genel seferberlik ilan edilen Ukrayna’da, yetkililer orduyu güçlendirmede ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırken, Zelenskiy, geçen yılın sonlarında ordudan silahlı kuvvetlere yaklaşık 500 bin kişinin daha katılması yönünde bir talep aldığını söylemişti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
Ukrayna krizi
Fransız General: Ukrayna ya cepheye daha fazla asker göndermeli ya da müzakerelere başlamalı
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