https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/90-dakika-boyunca-hic-sut-cekilmedi-tffye-cagri-1083268997.html

90 dakika boyunca hiç şut çekilmedi: TFF'ye çağrı

90 dakika boyunca hiç şut çekilmedi: TFF'ye çağrı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve 90 dakika boyunca hiç şutun çekilmediği Ankaraspor... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T13:32+0300

2024-04-29T13:32+0300

2024-04-29T13:32+0300

spor

tff merkez hakem kurulu

ankaraspor

şanlıurfa ticaret ve sanayi odası (şutso)

türkiye futbol federasyonu (tff)

chp

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz; TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Etimesgut Stadı'nda oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçının hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırı bir şekilde tamamlandığına dikkat çekti. 90 boyunca iki takımın şut bile çekmediğini ve müsabakanın 0-0 bittiğinin altını çizen Yavuzyılmaz, her iki takımın uzlaşarak sahaya çıktığını savundu.Yavuzyılmaz, "2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor - Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım" ifadelerine yer verdi.Yaşanan tartışmalarda Ankaraspor'un play-off'u, Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmayı garantilediği; bu durumun Zonguldak Kömürspor'un TFF 3. Lig'e düşmesine sebep olduğuna da dikkat çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/tff-ve-tum-kulupler-onayladi-turk-futbolunda-yeni-donem-basliyor-1083127244.html

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Sputnik Türkiye

tff merkez hakem kurulu, ankaraspor, şanlıurfa ticaret ve sanayi odası (şutso), türkiye futbol federasyonu (tff), chp