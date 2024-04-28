https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/vatan-partisi-milli-devlet-bildirgesini-acikladi-1083238371.html

Vatan Partisi ‘Milli Devlet Bildirgesi’ni açıkladı

Vatan Partisi ‘Milli Devlet Bildirgesi’ni açıkladı

Sputnik Türkiye

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisince hazırlanan ‘Milli Devlet Bildirgesi’ni, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T15:56+0300

2024-04-28T15:56+0300

2024-04-28T15:56+0300

türkiye

vatan partisi

doğu perinçek

izmir

devlet

abd

israil

büyük ortadoğu projesi (bop)

doğu akdeniz

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083238213_0:107:2730:1643_1920x0_80_0_0_5448bd6d234e63f6e1116d745c34cddb.jpg

İzmir'deki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Perinçek, ‘Milli Devlet Bildirgesi’ni, toplumun tüm kesimlerinin değerlendirmesine sunduklarını söyledi.Bildirge ile Vatan Partisinin bir kampanya ve seferberlik başlattığını, tüm kesimleri bu bildirgeyi imzalamaya davet ettiklerini ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:ABD ve İsrail’in ‘Kürdistan’a özerklik’ planları için zemin oluşturmaya çalıştığına vurgu yapan Perinçek, PKK’nın da yerel seçim sonuçlarından cüret alarak, Güneydoğu illerinde yakıp yıkma eylemlerine kalkışarak ayaklanma çağrıları yaptığını söyledi.Perinçek, ülkenin güney sınırlarında terörü temizleme görevi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dışarıdan kuşatılmanın yanında içeriden kuşatılma tehditleriyle de karşı karşıya olduğunun da altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rus-uzman-turkiyenin-bagimsiz-politikasi-abdyi-rahatsiz-ediyor-1083225582.html

türkiye

izmir

abd

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vatan partisi, doğu perinçek, izmir, devlet, abd, israil, büyük ortadoğu projesi (bop), doğu akdeniz, ortadoğu