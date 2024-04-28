https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/vatan-partisi-milli-devlet-bildirgesini-acikladi-1083238371.html
Vatan Partisi ‘Milli Devlet Bildirgesi’ni açıkladı
Vatan Partisi ‘Milli Devlet Bildirgesi’ni açıkladı
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisince hazırlanan ‘Milli Devlet Bildirgesi’ni, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T15:56+0300
2024-04-28T15:56+0300
2024-04-28T15:56+0300
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doğu perinçek
izmir
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doğu akdeniz
ortadoğu
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İzmir'deki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Perinçek, ‘Milli Devlet Bildirgesi’ni, toplumun tüm kesimlerinin değerlendirmesine sunduklarını söyledi.Bildirge ile Vatan Partisinin bir kampanya ve seferberlik başlattığını, tüm kesimleri bu bildirgeyi imzalamaya davet ettiklerini ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:ABD ve İsrail’in ‘Kürdistan’a özerklik’ planları için zemin oluşturmaya çalıştığına vurgu yapan Perinçek, PKK’nın da yerel seçim sonuçlarından cüret alarak, Güneydoğu illerinde yakıp yıkma eylemlerine kalkışarak ayaklanma çağrıları yaptığını söyledi.Perinçek, ülkenin güney sınırlarında terörü temizleme görevi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dışarıdan kuşatılmanın yanında içeriden kuşatılma tehditleriyle de karşı karşıya olduğunun da altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rus-uzman-turkiyenin-bagimsiz-politikasi-abdyi-rahatsiz-ediyor-1083225582.html
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vatan partisi, doğu perinçek, izmir, devlet, abd, israil, büyük ortadoğu projesi (bop), doğu akdeniz, ortadoğu
vatan partisi, doğu perinçek, izmir, devlet, abd, israil, büyük ortadoğu projesi (bop), doğu akdeniz, ortadoğu
Vatan Partisi ‘Milli Devlet Bildirgesi’ni açıkladı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisince hazırlanan ‘Milli Devlet Bildirgesi’ni, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.
İzmir'deki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Perinçek, ‘Milli Devlet Bildirgesi’ni, toplumun tüm kesimlerinin değerlendirmesine sunduklarını söyledi.
Bildirge ile Vatan Partisinin bir kampanya ve seferberlik başlattığını, tüm kesimleri bu bildirgeyi imzalamaya davet ettiklerini ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:
Milletimizin, devletimizin güvenliği, vatan topraklarının bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin tekliği ve iki yüzyıldır devam eden milli demokratik devrimimiz için, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kemalist devrimimizi kesin zafere ulaştırmak için milletimizi birleşmeye, üretim devrimi için seferber olmaya davet ediyoruz. Bütün Türkiye'nin öncülerini, Türkiye'nin geleceği konusunda karar sahiplerini ve vatan için millet için kendisini adamış bütün insanlarımızı Vatan Partisinde örgütlenmeye davet ediyoruz.
ABD ve İsrail’in ‘Kürdistan’a özerklik’ planları için zemin oluşturmaya çalıştığına vurgu yapan Perinçek, PKK’nın da yerel seçim sonuçlarından cüret alarak, Güneydoğu illerinde yakıp yıkma eylemlerine kalkışarak ayaklanma çağrıları yaptığını söyledi.
Perinçek, ülkenin güney sınırlarında terörü temizleme görevi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dışarıdan kuşatılmanın yanında içeriden kuşatılma tehditleriyle de karşı karşıya olduğunun da altını çizdi.