https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rus-uzman-turkiyenin-bagimsiz-politikasi-abdyi-rahatsiz-ediyor-1083225582.html

Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor

Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Viktor Mizin, ABD’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ortadoğu, Libya ve Suriye'de bağımsız bir politika izleyen ve önde gelen bölgesel bir gücün... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T23:11+0300

2024-04-27T23:11+0300

2024-04-27T23:25+0300

görüş

abd

türkiye

recep tayyip erdoğan

ziyaret

fetullah gülen

darbe

ortadoğu

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Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye planlanan ziyaretinin, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendiği belirtildi.Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden (IMEMO) siyaset bilimci Viktor Mizin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelenmesinin nedenlerini, ABD ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin özelliklerini ve ziyaretin gerçekleşmesi halinde gündeme gelebilecek konuları Sputnik’e değerlendirendirdi.Mizin, ABD'nin Ankara'nın birçok konuda bağımsız politikasını desteklememesi nedeniyle mevcut aşamada Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok zor olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:Son dönemde iki ülke arasında pek çok sorun biriktiğini, Fetullah Gülen'in iadesi ve Temmuz 2016'daki askeri darbe girişiminin bunlar arasında gösterilebileceğini belirten Rus uzman, şu değerlendirmede bulundu:Rus uzman, ABD'nin Ortadoğu'daki eylemlerinin Ankara ile ilişkileri daha da zorlaştırdığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:Erdoğan’ın ziyaretinin ertelenmesinin ABD-Türkiye ilişkilerinde mevcut aşamadaki eğilimleri açıkca gösterdiğini belirten Rus uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

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2024

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Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

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abd, türkiye, recep tayyip erdoğan, ziyaret, fetullah gülen, darbe, ortadoğu