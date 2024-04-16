https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/herson-valisi-saldo-ukrayna-askeri-personelini-tasiyan-ambulans-imha-edildi-1082837046.html
Herson Valisi Saldo: Ukrayna askeri personelini taşıyan ‘ambulans’ imha edildi
Herson Valisi Saldo: Ukrayna askeri personelini taşıyan ‘ambulans’ imha edildi
Sputnik Türkiye
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Dinyeper'in sağ yakasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve askeri personelin bulunduğu bir 'ambulansın' imha... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T20:47+0300
2024-04-16T20:47+0300
2024-04-16T20:47+0300
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Saldo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Herson bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerini mevziler arasında gizlice taşımak için kullanılan bir ‘ambulansı’ imha ettiklerini belirtti.Saldo, “Hava keşif birimi, Dinyeper'in sağ yakasında silah ve havan mürettebatı ile FPV İHA operatörlerini taşıyan Ukrayna’ya ait bir ambulansı tespit etti. Koordinatları iletmesinin ardından, sahte ‘ambulans’, içindekilerle birlikte topçu ateşiyle yok edildi” ifadelerine yer verdi.Saldo, Rus istihbarat birimlerinin Ukrayna ordusunun çatışma bölgesine asker ve silah taşımak için ambulans ve diğer sivil araçları kullanmasının yanı sıra, Ukraynalı askerlerin sivil gibi görünmek için sıradan kıyafetler giydiklerini defalarca tespit ederek kayıt altına aldığını vurgulaayarak, bu tür eylemlerin savaş suçu olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/herson-valisi-saldo-yabanci-militanlar-ukrayna-askerlerin-arkasinda-saklaniyor-1082052244.html
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ukrayna, rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna silahlı kuvvetleri
Herson Valisi Saldo: Ukrayna askeri personelini taşıyan ‘ambulans’ imha edildi
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Dinyeper'in sağ yakasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve askeri personelin bulunduğu bir 'ambulansın' imha edildiğini bildirdi.
Saldo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Herson bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerini mevziler arasında gizlice taşımak için kullanılan bir ‘ambulansı’ imha ettiklerini belirtti.
Saldo, “Hava keşif birimi, Dinyeper'in sağ yakasında silah ve havan mürettebatı ile FPV İHA operatörlerini taşıyan Ukrayna’ya ait bir ambulansı tespit etti. Koordinatları iletmesinin ardından, sahte ‘ambulans’, içindekilerle birlikte topçu ateşiyle yok edildi” ifadelerine yer verdi.
Saldo, Rus istihbarat birimlerinin Ukrayna ordusunun çatışma bölgesine asker ve silah taşımak için ambulans ve diğer sivil araçları kullanmasının yanı sıra, Ukraynalı askerlerin sivil gibi görünmek için sıradan kıyafetler giydiklerini defalarca tespit ederek kayıt altına aldığını vurgulaayarak, bu tür eylemlerin savaş suçu olduğunu kaydetti.