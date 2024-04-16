https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/herson-valisi-saldo-ukrayna-askeri-personelini-tasiyan-ambulans-imha-edildi-1082837046.html

Herson Valisi Saldo: Ukrayna askeri personelini taşıyan ‘ambulans’ imha edildi

Herson Valisi Saldo: Ukrayna askeri personelini taşıyan ‘ambulans’ imha edildi

Sputnik Türkiye

Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Dinyeper'in sağ yakasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve askeri personelin bulunduğu bir 'ambulansın' imha... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T20:47+0300

2024-04-16T20:47+0300

2024-04-16T20:47+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

herson

vladimir saldo

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Saldo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Herson bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerini mevziler arasında gizlice taşımak için kullanılan bir ‘ambulansı’ imha ettiklerini belirtti.Saldo, “Hava keşif birimi, Dinyeper'in sağ yakasında silah ve havan mürettebatı ile FPV İHA operatörlerini taşıyan Ukrayna’ya ait bir ambulansı tespit etti. Koordinatları iletmesinin ardından, sahte ‘ambulans’, içindekilerle birlikte topçu ateşiyle yok edildi” ifadelerine yer verdi.Saldo, Rus istihbarat birimlerinin Ukrayna ordusunun çatışma bölgesine asker ve silah taşımak için ambulans ve diğer sivil araçları kullanmasının yanı sıra, Ukraynalı askerlerin sivil gibi görünmek için sıradan kıyafetler giydiklerini defalarca tespit ederek kayıt altına aldığını vurgulaayarak, bu tür eylemlerin savaş suçu olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/herson-valisi-saldo-yabanci-militanlar-ukrayna-askerlerin-arkasinda-saklaniyor-1082052244.html

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