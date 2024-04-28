Ukrayna ordusu, gece Rusya'nın 4 bölgesine saldırı girişiminde bulundu
© SputnikBelgorod- Drone
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rusya'nın 4 bölgesine 17 İHA'yla saldırı girişimi gerçekleştirdiğini bildirdi.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gece saatlerinde Rusya topraklarındaki tesisleri hedef alan Ukraynalı güçler, 4 farklı bölgeye 17 İHA fırlattı.
Rus hava savunma sistemleri, Bryansk Bölgesi'nde 9, Kursk ve Kaluga bölgelerinde 3'er ve Belgorod Bölgesi'nde 2 uçak tipi İHA'nın belirlenen hedefleri vurmasını engelledi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gece saatlerinde Rusya topraklarındaki tesisleri hedef alan Ukraynalı güçler, 4 farklı bölgeye 17 İHA fırlattı.
Rus hava savunma sistemleri, Bryansk Bölgesi'nde 9, Kursk ve Kaluga bölgelerinde 3'er ve Belgorod Bölgesi'nde 2 uçak tipi İHA'nın belirlenen hedefleri vurmasını engelledi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.