https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/rusyanin-batisindaki-dort-bolgede-toplamda-8-ukrayna-ihasi-engellendi-1083088163.html

Rusya’nın batısındaki dört bölgede toplamda 8 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın batısındaki dört bölgede toplamda 8 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırındaki dört bölgesinde toplamda 8 uçak tipi insansız hava aracının tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T09:55+0300

2024-04-24T09:55+0300

2024-04-24T09:55+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

belgorod

kursk

voronej

smolensk

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081307307_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_e98283955fde6f3302f68afe9eaaee7f.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Kursk bölgesinde 3, Belgorod bölgesinde 2, Voronej bölgesinde 2 ve Smolensk bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.Rusya’nın Lipets bölgesinin Valisi İgor Artamonov, bir İHA’nın Lipetsk şehrindeki sanayi bölgesine düştüğünü açıkladı. Artamonov, İHA düştükten sonra sanayi bölgesinde tahliye çalışmalarının yapıldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ukrayna-ordusunun-kaybi-yarim-milyona-ulasti-1083059854.html

rusya

belgorod

kursk

voronej

smolensk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, kursk, voronej, smolensk, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı