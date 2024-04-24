https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/rusyanin-batisindaki-dort-bolgede-toplamda-8-ukrayna-ihasi-engellendi-1083088163.html
Rusya’nın batısındaki dört bölgede toplamda 8 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın batısındaki dört bölgede toplamda 8 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırındaki dört bölgesinde toplamda 8 uçak tipi insansız hava aracının tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T09:55+0300
2024-04-24T09:55+0300
2024-04-24T09:55+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
belgorod
kursk
voronej
smolensk
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Kursk bölgesinde 3, Belgorod bölgesinde 2, Voronej bölgesinde 2 ve Smolensk bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.Rusya’nın Lipets bölgesinin Valisi İgor Artamonov, bir İHA’nın Lipetsk şehrindeki sanayi bölgesine düştüğünü açıkladı. Artamonov, İHA düştükten sonra sanayi bölgesinde tahliye çalışmalarının yapıldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ukrayna-ordusunun-kaybi-yarim-milyona-ulasti-1083059854.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, kursk, voronej, smolensk, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı
rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, kursk, voronej, smolensk, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı
Rusya’nın batısındaki dört bölgede toplamda 8 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırındaki dört bölgesinde toplamda 8 uçak tipi insansız hava aracının tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Açıklamada, görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Kursk bölgesinde 3, Belgorod bölgesinde 2, Voronej bölgesinde 2 ve Smolensk bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.
Rusya’nın Lipets bölgesinin Valisi İgor Artamonov, bir İHA’nın Lipetsk şehrindeki sanayi bölgesine düştüğünü açıkladı. Artamonov, İHA düştükten sonra sanayi bölgesinde tahliye çalışmalarının yapıldığını belirtti.