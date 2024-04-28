https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/rusyadan-akpmye-turkiye-ve-azerbaycan-tepkisi-1083239003.html

Rusya’dan AKPM’ye ‘Türkiye ve Azerbaycan’ tepkisi

Rusya’dan AKPM’ye ‘Türkiye ve Azerbaycan’ tepkisi

Sputnik Türkiye

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nın başkanı Vyaçeslav Volodin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) ABD lehine gündem oluşturduğunu... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T16:35+0300

2024-04-28T16:35+0300

2024-04-28T16:50+0300

dünya

avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

akpm

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Rus devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin'e demeç veren Volodin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin sadece ABD lehine bir gündem oluşturmaya çalıştığını vurgularken, “ABD'nin lehine bir gündem şekillendiren AKPM, başlangıcından bu yana Türkiye, Azerbaycan, Belarus ve Rusya'yı çeşitli açıklamalarla itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Hatta AKPM ile hiçbir ilgisi olmayan ülkeleri bile etkilemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve Belarus’u hedef alan AKPM’nin uzun zaman önce herhangi bir sorunu çözmeyi bıraktığına dikkat çeken Volodin, “Artık sadece ABD lehine gündem oluşturup siyasetle uğraşıyor. Toplumlara zarar verirken, Avrupa topluluğunu da yok ediyor” diye konuştu.Kurtuluş yolu egemenlikDuma Başkanı, Avrupa ülkelerinin ancak egemenliklerini düşünmeye başlamaları halinde kurtulabileceklerini, aksi takdirde her şeyin kendileri için kötü sonuçlanacağını belirtirken, konuşmasını, “Tüm bunların sonu kötü olacak. Kurtuluş egemenlikte. Eğer Avrupa ülkeleri kendi egemenliklerini ve değerlerini korumayı, aynı zamanda ekonomilerini geliştirmeyi düşünmeye başlarlarsa, o zaman kurtulacaklardır" diye sürdürdü.Öte yandan egemenliklerini AKPM, Avrupa Parlamentosu ve türevleri gibi ‘garip yapılara emanet eden Avrupa ülkelerinin sonunun ‘içler acısı’ olacağı konusunda uyaran Volodin, medet umdukları ABD'nin sadece kendisini düşündüğünü ve tek kutuplu bir dünyayı korumak için diğer devletleri kolaylıkla feda ettiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/avrupa-birliginden-turkiyedeki-siginmacilara-iliskin-rapor-goc-anlasmasinin-etkisi-zayifliyor-1083094489.html

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