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Polonyalı general: Rusya ve Belarus sınırına mayın tarlaları döşenmeli
Polonyalı general: Rusya ve Belarus sınırına mayın tarlaları döşenmeli
Sputnik Türkiye
Eski Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Waldemar Skshipchak, Polonya ve Litvanya’nın Rusya ve Belarus ile sınır bölgelerinde mayın tarlalarının döşenmesi ve... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T23:58+0300
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dünya
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Eski Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Skshipchak, Delfi sitesine demecinde şu anda Avrupa’da tam ölçekli bir savaş tehdidinin bulunmadığına inandığını söyleyerek, ancak Polonya ve Litvanya’nın Rusya ve Belarus ile sınır bölgelerinde mayın tarlalarının döşenmesine ve tahkimatlar inşa edilmesine şimdiden başlanması gerektiğini savundu.General Skshipchak, “Ukrayna’daki savaş deneyimi, düşmanı durdurmak için tahkimatların, savunma mevzilerinin, mayın tarlalarının nasıl tertipleneceğine dair bilginin yeniden güncel olduğunu gösteriyor. Ben Polonya ve Litvanya’nın Rusya ile olan sınırlarının güçlendirilmesi ve şimdi, barış döneminde katmanlı mayın tarlalarının döşenmesi gerektiğine inanıyorum. Savaş zamanında sınır bölgelerinde tahkimat inşa etmek için çok geç olabilir. Ben hem Litvanya’nın, hem de Polonya’nın güçlü tahkimatlar inşa etmeye başlaması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.‘Avrupa’da şu anda topyekün bir savaş tehdidinin olmadığını’ vurgulayan Skshipchak, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ancak hazırlanmamız, iyi silahlanmış ve motive edilmiş askerlerden oluşan bir askeri güç oluşturmamız gerekiyor. Biz güçlü olursak, herhangi bir savaş başlamaz.”Putin, Moskova’nın hiçbir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını açıklamıştıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Moskova’nın hiçbir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını, çünkü bunun herhangi bir anlamı olmadığını açık bir şekilde vurgulamıştı. Putin ayrıca Batılı politikacıların kendi halklarını Rus tehdidiyle korkutup dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırdığını, ancak ‘akıllı insanların bunun bir düzmece olduğunu çok iyi anladığını’ ifade etmişti.Rus lider, Batılı ülkelerin Rusya’nın Ukrayna ile çatışmada stratejik yenilgisinin imkansız olduğunu anlamaya başladığını, bu nedenle ileride atacakları adımları düşünmeleri gerektiğini vurgulayarak, Moskova’nın ise diyaloğa hazır olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/polonya-disisleri-dudanin-nukleer-silahlarin-konuslandirilmasi-konusunu-konusma-yetkisi-yok-1083199364.html
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Polonyalı general: Rusya ve Belarus sınırına mayın tarlaları döşenmeli

23:58 28.04.2024
Sınır tahkimatları
Sınır tahkimatları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
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Eski Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Waldemar Skshipchak, Polonya ve Litvanya’nın Rusya ve Belarus ile sınır bölgelerinde mayın tarlalarının döşenmesi ve tahkimatlar inşa edilmesi gerektiğini savundu.
Eski Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Skshipchak, Delfi sitesine demecinde şu anda Avrupa’da tam ölçekli bir savaş tehdidinin bulunmadığına inandığını söyleyerek, ancak Polonya ve Litvanya’nın Rusya ve Belarus ile sınır bölgelerinde mayın tarlalarının döşenmesine ve tahkimatlar inşa edilmesine şimdiden başlanması gerektiğini savundu.
General Skshipchak, “Ukrayna’daki savaş deneyimi, düşmanı durdurmak için tahkimatların, savunma mevzilerinin, mayın tarlalarının nasıl tertipleneceğine dair bilginin yeniden güncel olduğunu gösteriyor. Ben Polonya ve Litvanya’nın Rusya ile olan sınırlarının güçlendirilmesi ve şimdi, barış döneminde katmanlı mayın tarlalarının döşenmesi gerektiğine inanıyorum. Savaş zamanında sınır bölgelerinde tahkimat inşa etmek için çok geç olabilir. Ben hem Litvanya’nın, hem de Polonya’nın güçlü tahkimatlar inşa etmeye başlaması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.
‘Avrupa’da şu anda topyekün bir savaş tehdidinin olmadığını’ vurgulayan Skshipchak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak hazırlanmamız, iyi silahlanmış ve motive edilmiş askerlerden oluşan bir askeri güç oluşturmamız gerekiyor. Biz güçlü olursak, herhangi bir savaş başlamaz.”

Putin, Moskova’nın hiçbir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını açıklamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Moskova’nın hiçbir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını, çünkü bunun herhangi bir anlamı olmadığını açık bir şekilde vurgulamıştı. Putin ayrıca Batılı politikacıların kendi halklarını Rus tehdidiyle korkutup dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırdığını, ancak ‘akıllı insanların bunun bir düzmece olduğunu çok iyi anladığını’ ifade etmişti.
Rus lider, Batılı ülkelerin Rusya’nın Ukrayna ile çatışmada stratejik yenilgisinin imkansız olduğunu anlamaya başladığını, bu nedenle ileride atacakları adımları düşünmeleri gerektiğini vurgulayarak, Moskova’nın ise diyaloğa hazır olduğunu ifade etmişti.
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