https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/korhan-berzegin-esi-ve-kizi-buyukadadaki-evlerine-girerken-goruntulendi-1083229939.html
Korhan Berzeg'in eşi ve kızı Büyükada'daki evlerine girerken görüntülendi
Korhan Berzeg'in eşi ve kızı Büyükada'daki evlerine girerken görüntülendi
Sputnik Türkiye
Ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg ve kızı Nisa Berzeg Büyükada'daki evlerine girerken görüntülendi. Berzeg ailesi basın mensuplarının sorularını... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T11:55+0300
2024-04-28T11:55+0300
2024-04-28T12:02+0300
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Balıkesir Gönen Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden 17 Haziran 2023 tarihinde sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı. Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış, ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı. 29 Ağustos 2023 tarihinde bulunan 'Tina' ailesine teslim edilmişti. 23 Nisan'da Armutlu'ya yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulundu. Bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği öğrenildi. Kemik parçalarına ulaşılan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, kızı Nisa Berzeg ve köpekleri 'Tina' Büyükada'daki evlerine girerken görüntülendi. Aile, soruları yanıtsız bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kayip-ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-yeni-gelisme-dna-eslesti-1083217312.html
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Korhan Berzeg'in eşi ve kızı Büyükada'daki evlerine girerken görüntülendi
11:55 28.04.2024 (güncellendi: 12:02 28.04.2024)
Ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg ve kızı Nisa Berzeg Büyükada'daki evlerine girerken görüntülendi. Berzeg ailesi basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Balıkesir Gönen Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden 17 Haziran 2023 tarihinde sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.
Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış, ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı. 29 Ağustos 2023 tarihinde bulunan 'Tina' ailesine teslim edilmişti.
23 Nisan'da Armutlu'ya yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulundu. Bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği öğrenildi.
Kemik parçalarına ulaşılan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, kızı Nisa Berzeg ve köpekleri 'Tina' Büyükada'daki evlerine girerken görüntülendi. Aile, soruları yanıtsız bıraktı.