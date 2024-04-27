https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kayip-ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-yeni-gelisme-dna-eslesti-1083217312.html

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: DNA eşleşti

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: DNA eşleşti

Sputnik Türkiye

Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen ve ormanlık alanda bulunan kemik parçaları ile Berzeg'in kızının DNA'sı eşleşti. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T17:06+0300

2024-04-27T17:06+0300

2024-04-27T17:36+0300

türkiye

korhan berzeg

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dna

kemik

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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Adli Tıp incelemesinde, Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi.Yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında bulunan kemikler için yapılan DNA testi sonuçlandı. Buna göre kemik parçalarından alınan DNA, Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti.Balıkesir'in Gönen ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha geri gelmeyen Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları kısa süre önce bulunmuştu.Devam eden arama ve inceleme çalışmalarında Berzeg’e ait bulunan cüzdanda ve banka kartlarının üzerinde vahşi hayvanlara ait olduğu düşünülen diş izlerine rastlanmıştı.Korhan Berzeg'in ölüm nedenine ilişkin bilinmezlikse sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kayip-ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-yeni-gelisme-dis-izleri-bulundu-1083117740.html

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