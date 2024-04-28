https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/iyi-parti-genel-baskanligina-secilen-dervisoglu--turk-milletinin-gur-sesi-olmaya-devam-edecegiz-1083245245.html

İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Dervişoğlu: Türk milletinin gür sesi olmaya devam edeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Dervişoğlu: Türk milletinin gür sesi olmaya devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Dervişoğlu "Aziz milletimiz emin olsun ki, İYİ Parti olarak her gün bir önceki günden daha fazla çalışacak, Türk... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T18:46+0300

2024-04-28T18:46+0300

2024-04-28T18:48+0300

türkiye

iyi parti

müsavat dervişoğlu

sosyal medya

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İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Müsavat Dervişoğlu, güzel dileklerini ve temennilerini ileten herkese teşekkür etti.Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin 5. olağanüstü kurultayını demokrasi, kardeşlik ve birlik ruhuyla gerçekleştirdiklerini belirtti.Kurultayın ardından sevinçlerine ortak olarak güzel dileklerini ve temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür eden Dervişoğlu, "Aziz milletimiz emin olsun ki, İYİ Parti olarak her gün bir önceki günden daha fazla çalışacak, Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya büyük bir inançla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/chp-lideri-ozelden-iyi-partide-genel-baskanliga-dervisoglu-hakkinda-ilk-aciklama--1083225294.html

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iyi parti, müsavat dervişoğlu, sosyal medya