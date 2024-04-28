İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Dervişoğlu: Türk milletinin gür sesi olmaya devam edeceğiz
18:46 28.04.2024 (güncellendi: 18:48 28.04.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçİYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi. Dervişoğlu, ATO Congresium'daki kurultayın ardından konuşma yaptı
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Dervişoğlu "Aziz milletimiz emin olsun ki, İYİ Parti olarak her gün bir önceki günden daha fazla çalışacak, Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya büyük bir inançla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Müsavat Dervişoğlu, güzel dileklerini ve temennilerini ileten herkese teşekkür etti.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin 5. olağanüstü kurultayını demokrasi, kardeşlik ve birlik ruhuyla gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kurultayın ardından sevinçlerine ortak olarak güzel dileklerini ve temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür eden Dervişoğlu, "Aziz milletimiz emin olsun ki, İYİ Parti olarak her gün bir önceki günden daha fazla çalışacak, Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya büyük bir inançla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Demokrasi, kardeşlik ve birlik ruhuyla gerçekleştirdiğimiz İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından;— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) April 28, 2024
Sevincimize ortak olarak güzel dileklerini ve temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum.
Aziz milletimiz emin olsun ki, İYİ Parti olarak;
Her gün bir…