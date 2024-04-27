CHP lideri Özel'den İYİ Parti'de Genel Başkanlığa Dervişoğlu hakkında ilk açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
07:03
1 dk
SESLİ HABER
Avrasya’da taşımacılık için 280 milyar rublelik proje
07:15
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
‘Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek’
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
08:38
2 dk
SESLİ HABER
'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
08:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi: Hükümetimiz için bir utanç kaynağı
09:18
2 dk
SESLİ HABER
‘Demokrasi eksikliği’ suçlamalarına yanıt
09:34
2 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
09:46
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, ABD’nin yaptırımlarının amacını açıkladı
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
10:18
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
11:11
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
11:24
1 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
11:36
3 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
12:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından Putin’e övgü: Ortadoğu'daki tüm kartlar elinde
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
CIA Şefi tarih verdi: Ukrayna mağlup olabilir
16:10
1 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
16:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
16:35
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
17:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
17:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun saldırılarını NATO planlıyor
18:10
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Afrika ülkelerinin onlardan bıktığının farkında’
18:21
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
20:04
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
20:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Başarısız oldu
20:30
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
21:05
2 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
21:41
2 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
09:03
2 dk
SESLİ HABER
'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi: Hükümetimiz için bir utanç kaynağı
09:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
11:09
3 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
11:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun saldırılarını NATO planlıyor
12:08
2 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
12:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Avrasya’da taşımacılık için 280 milyar rublelik proje
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
19:03
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
‘Demokrasi eksikliği’ suçlamalarına yanıt
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, ABD’nin yaptırımlarının amacını açıkladı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
20:03
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
20:47
1 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
21:17
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Afrika ülkelerinin onlardan bıktığının farkında’
21:31
3 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
21:46
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından Putin’e övgü: Ortadoğu'daki tüm kartlar elinde
22:04
1 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
22:19
2 dk
SESLİ HABER
‘Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek’
22:33
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/chp-lideri-ozelden-iyi-partide-genel-baskanliga-dervisoglu-hakkinda-ilk-aciklama--1083225294.html
CHP lideri Özel'den İYİ Parti'de Genel Başkanlığa Dervişoğlu hakkında ilk açıklama
CHP lideri Özel'den İYİ Parti'de Genel Başkanlığa Dervişoğlu hakkında ilk açıklama
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özel, İYİ Parti'de Genel Başkan seçilen Dervişoğlu hakkında ilk açıklamasını yaptı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T23:34+0300
2024-04-27T23:37+0300
politika
özgür özel
chp
iyi parti
meral akşener
müsavat dervişoğlu
olağan genel kurul
olağanüstü seçimli genel kurul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082908423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_458f8a52cba36500afbf8797611888df.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki 484. UNESCO Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde gerçekleştirilen fener alayına katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ederek, "İyi bir siyasi partide iç demokrasi yarışının hem o partiye hem de ülkenin demokrasisine katkı sağladığını düşünüyoruz. Dervişoğlu'nun seçimi, İYİ Parti için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. İYİ Parti'nin geleceğine ilişkin başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.Ayrıca Özel, "İYİ Parti, iyi insanlardan oluşan bir partidir. Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye ittifakıyla birlikte olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine. Müsavat Bey'e hayırlısı olsun" ifadelerini de kullandı. 'Akşener'in Türk siyasetinde önemli bir rolü var' Ayrıca, Meral Akşener'in Türk siyasetinde önemli bir rol oynadığını belirten Özel, Akşener'in Millet İttifakı'nın mimarlarından biri olduğunu ve Türk siyasi tarihinde iz bıraktığını vurguladı. Akşener'in veda konuşmasının anlamlı olduğunu dile getiren Özel, Akşener'e bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarılar dilediğini ifade etti.Özel, "Bana abla mabla deme" diyen Akşener'e "Canı sağ olsun, ablam benim" demişti Akşener, 28 Mart parti mensuplarıyla iftar programı sonrası konuşmuş ve CHP’ye yönelik “Bana abla mabla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demeniz beni samimiyetle ablası, kardeşi ve annesi gören milletimize yapılmış koca bir hakarettir” demişti.Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Bana abla mabla demeyin, istemiyorum” sözlerine ilişkin “Genel Başkan’ıma cevabım iki kelime: Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cumhurbaskani-erdogandan-iyi-parti-genel-baskanligina-secilen-dervisogluna-tebrik-telefonu--1083225079.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082908423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69f7869b2a50c710c4a65c46cbfb4d23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özgür özel, chp, iyi parti, meral akşener, müsavat dervişoğlu, olağan genel kurul, olağanüstü seçimli genel kurul
özgür özel, chp, iyi parti, meral akşener, müsavat dervişoğlu, olağan genel kurul, olağanüstü seçimli genel kurul

CHP lideri Özel'den İYİ Parti'de Genel Başkanlığa Dervişoğlu hakkında ilk açıklama

23:34 27.04.2024 (güncellendi: 23:37 27.04.2024)
© AA / Ahmet Serdar EserCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
CHP lideri Özel, İYİ Parti'de Genel Başkan seçilen Dervişoğlu hakkında ilk açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki 484. UNESCO Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde gerçekleştirilen fener alayına katıldı.
Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ederek, "İyi bir siyasi partide iç demokrasi yarışının hem o partiye hem de ülkenin demokrasisine katkı sağladığını düşünüyoruz. Dervişoğlu'nun seçimi, İYİ Parti için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. İYİ Parti'nin geleceğine ilişkin başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.
Ayrıca Özel, "İYİ Parti, iyi insanlardan oluşan bir partidir. Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye ittifakıyla birlikte olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine. Müsavat Bey'e hayırlısı olsun" ifadelerini de kullandı.

'Akşener'in Türk siyasetinde önemli bir rolü var'

Ayrıca, Meral Akşener'in Türk siyasetinde önemli bir rol oynadığını belirten Özel, Akşener'in Millet İttifakı'nın mimarlarından biri olduğunu ve Türk siyasi tarihinde iz bıraktığını vurguladı.
Akşener'in veda konuşmasının anlamlı olduğunu dile getiren Özel, Akşener'e bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarılar dilediğini ifade etti.

Özel, "Bana abla mabla deme" diyen Akşener'e "Canı sağ olsun, ablam benim" demişti

Akşener, 28 Mart parti mensuplarıyla iftar programı sonrası konuşmuş ve CHP’ye yönelik “Bana abla mabla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demeniz beni samimiyetle ablası, kardeşi ve annesi gören milletimize yapılmış koca bir hakarettir” demişti.
Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Bana abla mabla demeyin, istemiyorum” sözlerine ilişkin “Genel Başkan’ıma cevabım iki kelime: Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?” demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Dervişoğlu'na tebrik telefonu
22:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала