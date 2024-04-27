https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/chp-lideri-ozelden-iyi-partide-genel-baskanliga-dervisoglu-hakkinda-ilk-aciklama--1083225294.html

CHP lideri Özel'den İYİ Parti'de Genel Başkanlığa Dervişoğlu hakkında ilk açıklama

CHP lideri Özel'den İYİ Parti'de Genel Başkanlığa Dervişoğlu hakkında ilk açıklama

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özel, İYİ Parti'de Genel Başkan seçilen Dervişoğlu hakkında ilk açıklamasını yaptı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T23:34+0300

2024-04-27T23:34+0300

2024-04-27T23:37+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki 484. UNESCO Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde gerçekleştirilen fener alayına katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ederek, "İyi bir siyasi partide iç demokrasi yarışının hem o partiye hem de ülkenin demokrasisine katkı sağladığını düşünüyoruz. Dervişoğlu'nun seçimi, İYİ Parti için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. İYİ Parti'nin geleceğine ilişkin başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.Ayrıca Özel, "İYİ Parti, iyi insanlardan oluşan bir partidir. Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye ittifakıyla birlikte olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine. Müsavat Bey'e hayırlısı olsun" ifadelerini de kullandı. 'Akşener'in Türk siyasetinde önemli bir rolü var' Ayrıca, Meral Akşener'in Türk siyasetinde önemli bir rol oynadığını belirten Özel, Akşener'in Millet İttifakı'nın mimarlarından biri olduğunu ve Türk siyasi tarihinde iz bıraktığını vurguladı. Akşener'in veda konuşmasının anlamlı olduğunu dile getiren Özel, Akşener'e bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarılar dilediğini ifade etti.Özel, "Bana abla mabla deme" diyen Akşener'e "Canı sağ olsun, ablam benim" demişti Akşener, 28 Mart parti mensuplarıyla iftar programı sonrası konuşmuş ve CHP’ye yönelik “Bana abla mabla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demeniz beni samimiyetle ablası, kardeşi ve annesi gören milletimize yapılmış koca bir hakarettir” demişti.Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Bana abla mabla demeyin, istemiyorum” sözlerine ilişkin “Genel Başkan’ıma cevabım iki kelime: Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cumhurbaskani-erdogandan-iyi-parti-genel-baskanligina-secilen-dervisogluna-tebrik-telefonu--1083225079.html

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özgür özel, chp, iyi parti, meral akşener, müsavat dervişoğlu, olağan genel kurul, olağanüstü seçimli genel kurul