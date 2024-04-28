https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ilic-maden-kazasini-arastirma-komisyonu-baskani-kimsenin-kafasinda-soru-isareti-kalmayacak-1083234839.html

İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı: Kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak

İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı: Kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak

Sputnik Türkiye

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazasını araştırmak üzere kurulan TBMM İliç Maden Kazasını... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T13:47+0300

2024-04-28T13:47+0300

2024-04-28T13:47+0300

türkiye

iliç

maden kazası

araştırma komisyonu

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İliç maden faciasını araştırmak için oluşturulan, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan faciaya ilişkin bakışının, önce insan, önce çevre sonra güvenilir madencilik olduğunu ifade eden Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı Atay Uslu, komisyonun kazayı tüm yönleriyle araştıracağını, benzer kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirler konusunda çalışacağını, insan sağlığını ve çevreyi önceleyen 'güvenilir madencilik ve güvenilir altın madenciliği' mimarisinin ve güvenilir, sürdürülebilir madencilik politikasının oluşumuna katkı sağlayacağını aktardı. Uslu, komisyon çalışmalarının tamamlamasının ardından, teklifleri TBMM Genel Kurulu'na sunulmak üzere raporlayacaklarını belirtti. Komisyon Başkanı Atay Uslu, ayrıca 30 Nisan'da MAGEP ve MTA bürokratlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratlarını, 2 Mayıs'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bürokratlarını, 3 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarını dinleyeceklerini söyledi. Atay Uslu, mayıs ayının ikinci haftası ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra kamuoyunun akılındaki soruları gidermek, kazanın çevresel etkisini bertaraf etmek için alınan önlemler konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nü ve ilgili bakanlık kurumlarını dinleme kararı aldıklarını ifade etti. Objektif, şeffaf, tutarlı ve tarafsız çalışmayı ortaya koyacaklarını aktaran Atay Uslu, "İliç’te ki olayı ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Hiç kimsenin kafasında soru kalmayacak şekilde incelememizi, raporlamamızı gerçekleştireceğiz. Hem kazayı ve olayı araştıracağız, hem bundan sonra bu tür kazaların olmaması için atılması gerekli adımları atacağız” dedi. Komisyon devlet kurumlarından, Bakanlıklardan bilgi aldıktan sonra sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya gelecek. Uzman görüşlerinin de alınmasının ardından, bir daha kazaların olmaması ve güvenilir madencilik mimarisinin kanunlarda yer almasını sağlamak için, farklı madenler yerinde incelenecek.

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