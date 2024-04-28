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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, “Seçimler bitti. Önümüze bakacağız. Biz hala Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz”... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
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AK Parti’den Gelibolu Belediye Başkanı seçilen Ali Kamil Soyuak ile bir araya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Turan gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bülent Turan “Halkımız irfanıyla, izanıyla herkese alması gereken cevabı adeta aktardı. Seçimler bitti. Önümüze bakacağız. Biz hala Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz" dedi."Başkanımız belli, ekip belli. O yüzden büyük bir istikrarla, motivasyonla yolu devam edeceğiz" ifadesini kullanan Turan sözlerine şöyle devam etti:
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bülent turan, ak parti, 31 mart yerel seçimleri
bülent turan, ak parti, 31 mart yerel seçimleri

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz

15:43 28.04.2024
© İHA / ERCAN ÖZÇETİN-İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
© İHA / ERCAN ÖZÇETİN-
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, “Seçimler bitti. Önümüze bakacağız. Biz hala Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz” dedi.
AK Parti’den Gelibolu Belediye Başkanı seçilen Ali Kamil Soyuak ile bir araya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Turan gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bülent Turan “Halkımız irfanıyla, izanıyla herkese alması gereken cevabı adeta aktardı. Seçimler bitti. Önümüze bakacağız. Biz hala Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz hala Türkiye'yi yöneten partiyiz" dedi.
"Başkanımız belli, ekip belli. O yüzden büyük bir istikrarla, motivasyonla yolu devam edeceğiz" ifadesini kullanan Turan sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen yol kazası olur. Oylar düşer, artar. Ama herkesin bundan ders alıp yola devam etmesi lazım. O yüzden AK Parti değişik yıllarda da, oyları bazen düşse de onu arttırmayı bilen, süreci okuyan büyük bir liderliğe sahip. Hata yapan kim varsa, sorumsuz davranan kim varsa, kendi makamının hakkını vermeyen kim varsa gereği yapılarak yola devam etmek durumundayız. Dolayısıyla ben 4 yıldaki yeni dönemden, hizmet döneminden çok umutluyum. Seçimleri bitirdik, önümüze bakıyoruz. Bugün çok uzun yıllardan beri Özellikle CHP'li arkadaşların yönettiği bir belediyeyi büyük bir başarı ile devralan doktorumuzun yanındayız. Doktorumuz Gelibolu'muzu AK Parti ile buluşturdu. Bir hizmet dönemini başlattı. Herkesin emeği var tabi ki, eski başkanların emekleri var tabi ki. Hepsine teşekkür borcumuz var. Ama şimdi çok büyük bir motivasyonla, farkla adeta hizmete aç kalan bu bölgeyi ayağa kaldırma dönemi. Biz Ankara'dan omuz vereceğiz. Başkan buradan çok büyük bir heyecanla çalışmasını yapacak. Tüm kurumlarımızla, ekiplerimizle beraber inşallah bu hizmete aç dönemi, 5 yıllık dönemi beraberce motive edeceğiz, paylaşacağız. Burası tarihin emaneti bizlere. Gelibolu özel bir memleket. Atatürk'ün, Gazi Süleyman Paşa'nın hatırası, çok farklı tasavvuf ehlinin buradaki hatırası, tümüne bakıldığında tarihimize bir emanet. Bu emanete layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Beş sene çabuk geçer. Hakkını vereceğiz.”

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