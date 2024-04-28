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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filistinlileri-idam-edelim-diyen-israilli-siyonist-bakanin-trafik-kazasinda-kaburgalari-kirildi--1083231985.html
'Filistinlileri idam edelim' diyen İsrailli Siyonist Bakan'ın trafik kazasında kaburgaları kırıldı
'Filistinlileri idam edelim' diyen İsrailli Siyonist Bakan'ın trafik kazasında kaburgaları kırıldı
Sputnik Türkiye
İsrail’de kırmızı ışıkta geçerek kaza yapan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in kaza nedeniyle kaburgalarının kırıldığı ve vücudunda morluklar... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T13:06+0300
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i taşıyan resmi araç, Ramle kentinde 26 Nisan’da kırmızı ışıkta geçerek kaza yapmıştı. Başka bir araçla çarpışarak takla atan araçta bulunan İsrailli bakanın durumuna ilişkin açıklama geldi. Hadassah Hastanesine kaldırılan Ben-Gvir’in durumunun iyi olduğu açıklandı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, Bakanın geçirdiği kaza sonucu kaburgalarının kırıldığı kaydedildi. Vücudunda morluklar oluşan Bakan Ben-Gvir’in tedbir amacıyla bir gece daha hastanede kalacağı bildirilen açıklamada, kazada yaralanan kızlarından birinin ise taburcu edildiği aktarıldı.Trafik kurallarına uymuyor Kırmızı ışık durmayan Ben-Gvir’i taşıyan resmi aracın başka bir araca çarptıktan sonra takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. İsrail medyası, Ben Gvir'in makam aracının son aylarda çok sayıda trafik ihlali yaptığına dair raporların olduğunu yazdı.Ben Gvir, geçtiğimiz yıl da aracının kırmızı ışıkta geçmesi sonucu başka bir kazaya daha karışmıştı. İsrail medyası da Gvir'in şoförüne trafik kurallarına uymaması yönünde talimat verdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filistin-devlet-baskani-israilin-refah-operasyonu-onumuzdeki-gunlerde-baslayacak-1083230822.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil güvenlik kabinesi, israil ulusal güvenlik konseyi, ulusal güvenlik, ulusal güvenlik konseyi, itamar ben-gvir, gazze, gazze şeridi, kaza
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil güvenlik kabinesi, israil ulusal güvenlik konseyi, ulusal güvenlik, ulusal güvenlik konseyi, itamar ben-gvir, gazze, gazze şeridi, kaza

'Filistinlileri idam edelim' diyen İsrailli Siyonist Bakan'ın trafik kazasında kaburgaları kırıldı

13:06 28.04.2024
© AFP 2023 / ATEF SAFADIItamar Ben-Gvir
Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
© AFP 2023 / ATEF SAFADI
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İsrail’de kırmızı ışıkta geçerek kaza yapan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in kaza nedeniyle kaburgalarının kırıldığı ve vücudunda morluklar olduğu açıklandı.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i taşıyan resmi araç, Ramle kentinde 26 Nisan’da kırmızı ışıkta geçerek kaza yapmıştı. Başka bir araçla çarpışarak takla atan araçta bulunan İsrailli bakanın durumuna ilişkin açıklama geldi.
Hadassah Hastanesine kaldırılan Ben-Gvir’in durumunun iyi olduğu açıklandı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, Bakanın geçirdiği kaza sonucu kaburgalarının kırıldığı kaydedildi. Vücudunda morluklar oluşan Bakan Ben-Gvir’in tedbir amacıyla bir gece daha hastanede kalacağı bildirilen açıklamada, kazada yaralanan kızlarından birinin ise taburcu edildiği aktarıldı.

Trafik kurallarına uymuyor

Kırmızı ışık durmayan Ben-Gvir’i taşıyan resmi aracın başka bir araca çarptıktan sonra takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. İsrail medyası, Ben Gvir'in makam aracının son aylarda çok sayıda trafik ihlali yaptığına dair raporların olduğunu yazdı.
Ben Gvir, geçtiğimiz yıl da aracının kırmızı ışıkta geçmesi sonucu başka bir kazaya daha karışmıştı. İsrail medyası da Gvir'in şoförüne trafik kurallarına uymaması yönünde talimat verdiğini bildirmişti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Refah operasyonu önümüzdeki günlerde başlayacak
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