https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filistinlileri-idam-edelim-diyen-israilli-siyonist-bakanin-trafik-kazasinda-kaburgalari-kirildi--1083231985.html

'Filistinlileri idam edelim' diyen İsrailli Siyonist Bakan'ın trafik kazasında kaburgaları kırıldı

'Filistinlileri idam edelim' diyen İsrailli Siyonist Bakan'ın trafik kazasında kaburgaları kırıldı

Sputnik Türkiye

İsrail’de kırmızı ışıkta geçerek kaza yapan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in kaza nedeniyle kaburgalarının kırıldığı ve vücudunda morluklar... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T13:06+0300

2024-04-28T13:06+0300

2024-04-28T13:06+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil güvenlik kabinesi

israil ulusal güvenlik konseyi

ulusal güvenlik

ulusal güvenlik konseyi

itamar ben-gvir

gazze

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i taşıyan resmi araç, Ramle kentinde 26 Nisan’da kırmızı ışıkta geçerek kaza yapmıştı. Başka bir araçla çarpışarak takla atan araçta bulunan İsrailli bakanın durumuna ilişkin açıklama geldi. Hadassah Hastanesine kaldırılan Ben-Gvir’in durumunun iyi olduğu açıklandı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, Bakanın geçirdiği kaza sonucu kaburgalarının kırıldığı kaydedildi. Vücudunda morluklar oluşan Bakan Ben-Gvir’in tedbir amacıyla bir gece daha hastanede kalacağı bildirilen açıklamada, kazada yaralanan kızlarından birinin ise taburcu edildiği aktarıldı.Trafik kurallarına uymuyor Kırmızı ışık durmayan Ben-Gvir’i taşıyan resmi aracın başka bir araca çarptıktan sonra takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. İsrail medyası, Ben Gvir'in makam aracının son aylarda çok sayıda trafik ihlali yaptığına dair raporların olduğunu yazdı.Ben Gvir, geçtiğimiz yıl da aracının kırmızı ışıkta geçmesi sonucu başka bir kazaya daha karışmıştı. İsrail medyası da Gvir'in şoförüne trafik kurallarına uymaması yönünde talimat verdiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filistin-devlet-baskani-israilin-refah-operasyonu-onumuzdeki-gunlerde-baslayacak-1083230822.html

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