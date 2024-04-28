https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/gazzede-can-kaybi-34-bin-454e-cikti-1083235283.html

Gazze’de can kaybı 34 bin 454’e çıktı

Gazze’de can kaybı 34 bin 454’e çıktı

Sputnik Türkiye

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 205 gündür devam eden bombardımanı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 454’e, yaralananların sayısı ise, 77 bin... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T13:51+0300

2024-04-28T13:51+0300

2024-04-28T13:51+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

sivil can kaybı

ortadoğu

mahmud abbas

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 205 gündür aralıksız sürerken, bölgedeki sivilleri 7 Ekim’den bu yana vurmaya devam eden İsrail güçleri geri adım atmazken, can kaybı da her geçen gün artıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 66 Filistinli hayatını kaybederken, 138 sivil de yaralandı.Saldırıların başladığı günden bu yana ortaya çıkan bilançoya göre ise, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 34 bin 454’e, yaralananların sayısı 77 bin 575’e yükseldi.‘Refah’a operasyon Filistin tarihindeki en büyük felaket olur’Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine önümüzdeki günlerde bir saldırı beklediğini söyledi.Refah’a düzenlenecek herhangi bir operasyonun Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket olacağını belirten Abbas, “İsrail'den Refah operasyonunu durdurmasını istemesi için ABD’ye çağrıda bulunuyoruz. Çünkü İsrail'in bu suçu işlemesini engelleyebilecek tek ülke ABD’dir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filistin-devlet-baskani-israilin-refah-operasyonu-onumuzdeki-gunlerde-baslayacak-1083230822.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, sivil can kaybı, ortadoğu, mahmud abbas