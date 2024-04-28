https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ermenistanda-sinirlarin-belirlenmesine-iliskin-protestolar-suruyor-1083236916.html

Ermenistan'da sınırların belirlenmesine ilişkin protestolar sürüyor

Ermenistan'da sınırların belirlenmesine ilişkin protestolar sürüyor

Sputnik Türkiye

Ermenistan'da Azerbaycan ile sınırın belirlenmesine karşı çıkan protestocuların Erivan-Gümrü karayolunu bir kez daha trafiğe kapattığı bildirildi. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T14:51+0300

2024-04-28T14:51+0300

2024-04-28T14:51+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

sınır

kafkasya

protesto

erivan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083236759_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c9c118675ca7026ff80516e9eeae34c9.jpg

25 Nisan’dan bu yana devam eden protesto gösterileri nedeniyle bugün de Erivan-Gümrü yolunun kapatıldığı kaydedilirken, geçtiğimiz perşembe günü yüzlerce vatandaş, Tavuş vilayeti sınırındaki dört köyü Bakü'ye bağlayan Azerbaycan sınırının tek taraflı olarak belirlenmesini protesto etmek için Ermenistan vilayetlerinde ve başkentte cadde ve otoyolları kapatmıştı.Protestocular, Bakü ile barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik görüşmelerin bir parçası olarak, Ermenistan'ın 1990'larda ele geçirilen terk edilmiş dört köyün kontrolünü Azerbaycan’a geri verme planını engellemeye çalışıyor.Daha önce Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin bir parçası olan bu dört köy, yeni anlaşma uyarınca Bakü'ye bağlanırken, Rusya'dan, Gürcistan üzerinden Ermenistan'a uzanan doğalgaz boru hattının yanı sıra Gürcistan ile devletlerarası otoyolun bir bölümü de Azerbaycan'ın kontrolüne geçebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/azerbaycan-ve-ermenistan-sinirinin-belirlenmesine-baslandi-4-koy-iade-edildi-1082952773.html

ermenistan

azerbaycan

kafkasya

erivan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, azerbaycan, sınır, kafkasya, protesto, erivan