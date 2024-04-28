https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ermenistanda-sinirlarin-belirlenmesine-iliskin-protestolar-suruyor-1083236916.html
Ermenistan'da sınırların belirlenmesine ilişkin protestolar sürüyor
Ermenistan'da sınırların belirlenmesine ilişkin protestolar sürüyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da Azerbaycan ile sınırın belirlenmesine karşı çıkan protestocuların Erivan-Gümrü karayolunu bir kez daha trafiğe kapattığı bildirildi. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T14:51+0300
2024-04-28T14:51+0300
2024-04-28T14:51+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
sınır
kafkasya
protesto
erivan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083236759_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c9c118675ca7026ff80516e9eeae34c9.jpg
25 Nisan’dan bu yana devam eden protesto gösterileri nedeniyle bugün de Erivan-Gümrü yolunun kapatıldığı kaydedilirken, geçtiğimiz perşembe günü yüzlerce vatandaş, Tavuş vilayeti sınırındaki dört köyü Bakü'ye bağlayan Azerbaycan sınırının tek taraflı olarak belirlenmesini protesto etmek için Ermenistan vilayetlerinde ve başkentte cadde ve otoyolları kapatmıştı.Protestocular, Bakü ile barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik görüşmelerin bir parçası olarak, Ermenistan'ın 1990'larda ele geçirilen terk edilmiş dört köyün kontrolünü Azerbaycan’a geri verme planını engellemeye çalışıyor.Daha önce Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin bir parçası olan bu dört köy, yeni anlaşma uyarınca Bakü'ye bağlanırken, Rusya'dan, Gürcistan üzerinden Ermenistan'a uzanan doğalgaz boru hattının yanı sıra Gürcistan ile devletlerarası otoyolun bir bölümü de Azerbaycan'ın kontrolüne geçebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/azerbaycan-ve-ermenistan-sinirinin-belirlenmesine-baslandi-4-koy-iade-edildi-1082952773.html
ermenistan
azerbaycan
kafkasya
erivan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083236759_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_5e6ebb255e0b883511231b13e7b0eb26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ermenistan, azerbaycan, sınır, kafkasya, protesto, erivan
ermenistan, azerbaycan, sınır, kafkasya, protesto, erivan
Ermenistan'da sınırların belirlenmesine ilişkin protestolar sürüyor
Ermenistan'da Azerbaycan ile sınırın belirlenmesine karşı çıkan protestocuların Erivan-Gümrü karayolunu bir kez daha trafiğe kapattığı bildirildi.
25 Nisan’dan bu yana devam eden protesto gösterileri nedeniyle bugün de Erivan-Gümrü yolunun kapatıldığı kaydedilirken, geçtiğimiz perşembe günü yüzlerce vatandaş, Tavuş vilayeti sınırındaki dört köyü Bakü'ye bağlayan Azerbaycan sınırının tek taraflı olarak belirlenmesini protesto etmek için Ermenistan vilayetlerinde ve başkentte cadde ve otoyolları kapatmıştı.
Protestocular, Bakü ile barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik görüşmelerin bir parçası olarak, Ermenistan'ın 1990'larda ele geçirilen terk edilmiş dört köyün kontrolünü Azerbaycan’a geri verme planını engellemeye çalışıyor.
Daha önce Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin bir parçası olan bu dört köy, yeni anlaşma uyarınca Bakü'ye bağlanırken, Rusya'dan, Gürcistan üzerinden Ermenistan'a uzanan doğalgaz boru hattının yanı sıra Gürcistan ile devletlerarası otoyolun bir bölümü de Azerbaycan'ın kontrolüne geçebilecek.