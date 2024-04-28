https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/elon-musk-cine-gidiyor-1083228080.html

Elon Musk Çin'e gidiyor

Elon Musk Çin'e gidiyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray’ın dış politikasını eleştirmekten çekinmeyen ABD'li girişimci Elon Musk’ın, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in sonuç getirmeyen ziyareti sonrası... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T10:39+0300

2024-04-28T10:39+0300

2024-04-28T10:39+0300

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Uluslararası haber ajansı Reuters, konu hakkında bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberinde dev otomobil şirketi Tesla’nın sahibi Musk'ın bugün Çin'e gittiğini duyururken, “Tesla CEO'su Musk, elektrikli otomobil üreticisi için ikinci en büyük pazara sürpriz bir ziyaret için bugün Pekin'e uçtu" diye yazdı.Musk'ın Çin'de tam otonom otomobillere yönelik yazılımın konuşlandırılmasını görüşmek ve otonom sürüş algoritmalarının eğitimi amacıyla Çin'de toplanan denizaşırı verilerin aktarılması için izin almak üzere üst düzey Çinli yetkililerle bir araya gelmek istediği kaydedildi.Musk tarafından yönetilen Amerikan şirketi Tesla Motors, 2003 yılında elektrikli araçlar ve bunlarla ilgili teknolojilerin geliştiricisi ve üreticisi olarak kurulmuştu.Şirket, elektrikli otomobillerin yanı sıra kendi teknolojisini kullanarak batarya ve elektrik motorları üretirken, bunları başta Toyota ve Daimler olmak üzere diğer otomobil şirketlerine satıyor.Bununla birlikte ABD’nin Rusya, Çin ve Ortadoğu politikalarını eleştirmekten çekinmeyen Musk, daha önce NATO’nun dağılmak yerine neden hala varlığını sürdürdüğüne anlam veremediğini itiraf etmişti.Biden’ın politikalarını eleştiren Elon Musk, yakın zamanda kendi X hesabında Ortadoğu'da İran'ı çevreleyen Amerikan üslerinin fotoğrafını paylaşarak, şaka ile karışık "İran savaş istiyor! Bakın ülkelerini bizim (ABD) askeri üslerine ne kadar yakına koymuşlar!" yazan bir görsel yayınlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/blinkenin-pekin-ziyareti-abd-medyasinda-cin-bir-santim-bile-geri-adim-atmadi-1083215594.html

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