https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/elazigda-gok-yuzunde-gorulen-cisim-kafalari-karistirdi--1083237779.html
Elazığ’da gök yüzünde görülen cisim kafaları karıştırdı
Elazığ’da gök yüzünde görülen cisim kafaları karıştırdı
Sputnik Türkiye
Elazığ'da tanımlanamayan bir cisim cep telefonu ile kaydedildi. Video, sosyal medyada viral olurken kişiler ne görüldüğünü açıklayamadı. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T15:38+0300
2024-04-28T15:38+0300
2024-04-28T15:59+0300
türkiye
ufo
elazığ
çoban
cisim
şüpheli cisim
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde tanımlanamayan bir cisim görüldü.Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim bölgede yaşanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar videoyu çekenleri tedirgin ederken video sosyal medyada da viral oldu.Aynı cisim, dün Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/antalyada-bir-turkten-120-euro-milliyet-farki-ucreti-alinmisti-bakanliktan-aciklama-geldi--1083235841.html
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ufo, elazığ, çoban, cisim, şüpheli cisim
ufo, elazığ, çoban, cisim, şüpheli cisim
Elazığ’da gök yüzünde görülen cisim kafaları karıştırdı
15:38 28.04.2024 (güncellendi: 15:59 28.04.2024)
Elazığ'da tanımlanamayan bir cisim cep telefonu ile kaydedildi. Video, sosyal medyada viral olurken kişiler ne görüldüğünü açıklayamadı.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde tanımlanamayan bir cisim görüldü.
Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim bölgede yaşanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar videoyu çekenleri tedirgin ederken video sosyal medyada da viral oldu.
Aynı cisim, dün Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kaydedilmişti.