https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/elazigda-gok-yuzunde-gorulen-cisim-kafalari-karistirdi--1083237779.html

Elazığ’da gök yüzünde görülen cisim kafaları karıştırdı

Elazığ’da gök yüzünde görülen cisim kafaları karıştırdı

Sputnik Türkiye

Elazığ'da tanımlanamayan bir cisim cep telefonu ile kaydedildi. Video, sosyal medyada viral olurken kişiler ne görüldüğünü açıklayamadı. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T15:38+0300

2024-04-28T15:38+0300

2024-04-28T15:59+0300

türkiye

ufo

elazığ

çoban

cisim

şüpheli cisim

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde tanımlanamayan bir cisim görüldü.Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim bölgede yaşanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar videoyu çekenleri tedirgin ederken video sosyal medyada da viral oldu.Aynı cisim, dün Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kaydedilmişti.

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türkiye

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Sputnik Türkiye

ufo, elazığ, çoban, cisim, şüpheli cisim