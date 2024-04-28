https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/disisleri-bakanligindan-suleymaniyedeki-gaz-sahasina-iliskin-aciklama-1083248556.html
İHA saldırısı düzenlenmişti: Dışişleri Bakanlığı'ndan Süleymaniye'deki gaz sahasına ilişkin açıklama
İHA saldırısı düzenlenmişti: Dışişleri Bakanlığı'ndan Süleymaniye'deki gaz sahasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki Kormor Gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, "Irak'ın... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T20:43+0300
2024-04-28T20:43+0300
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrindeki Kor Mor bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye talebi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girerek, gerekli destek ve yönlendirmeyi yaptığını açıkladı.Sözcü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çemçemal ilçesinde yer alan Kormor bölgesindeki doğalgaz santrali projesinde, Türk şirketlerinin de yer aldığını belirtti.İlgili şirketlerde çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebinde bulunmasının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini ifade eden Keçeli, gerekli destek ve yönlendirme sağlandığını kaydetti.Açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir" ifadesini kullanan Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bilgisini paylaştı.Ne olmuştu?Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtilmişti.Çemçemal İlçe Kaymakamı Remk Ramazan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 çalışanın öldüğü, 3’ünün yaralandığını söylemişti.Tesis, 25 Ocak’ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/suleymaniyedeki-kormor-gaz-tesisine-iha-saldirisi-4-yemenli-calisan-oldu-1083198576.html
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öncü keçeli, dışişleri bakanlığı, irak, irak, süleymanpaşa, doğalgaz, süleymaniye
İHA saldırısı düzenlenmişti: Dışişleri Bakanlığı'ndan Süleymaniye'deki gaz sahasına ilişkin açıklama
20:43 28.04.2024 (güncellendi: 20:51 28.04.2024)
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki Kormor Gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrindeki Kor Mor bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye talebi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girerek, gerekli destek ve yönlendirmeyi yaptığını açıkladı.
Sözcü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çemçemal ilçesinde yer alan Kormor bölgesindeki doğalgaz santrali projesinde, Türk şirketlerinin de yer aldığını belirtti.
İlgili şirketlerde çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebinde bulunmasının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini ifade eden Keçeli, gerekli destek ve yönlendirme sağlandığını kaydetti.
Açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir" ifadesini kullanan Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bilgisini paylaştı.
Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtilmişti.
Çemçemal İlçe Kaymakamı Remk Ramazan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 çalışanın öldüğü, 3’ünün yaralandığını söylemişti.
Tesis, 25 Ocak’ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.