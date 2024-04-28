https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/disisleri-bakanligindan-suleymaniyedeki-gaz-sahasina-iliskin-aciklama-1083248556.html

İHA saldırısı düzenlenmişti: Dışişleri Bakanlığı'ndan Süleymaniye'deki gaz sahasına ilişkin açıklama

İHA saldırısı düzenlenmişti: Dışişleri Bakanlığı'ndan Süleymaniye'deki gaz sahasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki Kormor Gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, "Irak'ın... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T20:43+0300

2024-04-28T20:43+0300

2024-04-28T20:51+0300

öncü keçeli

dışişleri bakanlığı

türkiye

irak

irak

süleymanpaşa

doğalgaz

süleymaniye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrindeki Kor Mor bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye talebi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girerek, gerekli destek ve yönlendirmeyi yaptığını açıkladı.Sözcü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çemçemal ilçesinde yer alan Kormor bölgesindeki doğalgaz santrali projesinde, Türk şirketlerinin de yer aldığını belirtti.İlgili şirketlerde çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebinde bulunmasının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini ifade eden Keçeli, gerekli destek ve yönlendirme sağlandığını kaydetti.Açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir" ifadesini kullanan Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bilgisini paylaştı.Ne olmuştu?Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtilmişti.Çemçemal İlçe Kaymakamı Remk Ramazan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 çalışanın öldüğü, 3’ünün yaralandığını söylemişti.Tesis, 25 Ocak’ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/suleymaniyedeki-kormor-gaz-tesisine-iha-saldirisi-4-yemenli-calisan-oldu-1083198576.html

türkiye

irak

irak

süleymanpaşa

süleymaniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öncü keçeli, dışişleri bakanlığı, irak, irak, süleymanpaşa, doğalgaz, süleymaniye