https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/suleymaniyedeki-kormor-gaz-tesisine-iha-saldirisi-4-yemenli-calisan-oldu-1083198576.html

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne saldırı: 4 Yemenli çalışan öldü

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne saldırı: 4 Yemenli çalışan öldü

Sputnik Türkiye

IKBY'nin Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisine düzenlenen İHA saldırısında 4 Yemenli çalışan öldü. Saldırının saldırı da elektrik üretiminde kesintilere... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T23:43+0300

2024-04-26T23:43+0300

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süleymaniye

türkiye

intihar saldırısı

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

iha

saldırı

ikby

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Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 Yemenli çalışanın öldüğü belirtildi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine düzenlenen İHA saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.'Saldırı elektrik üretiminde kesintilere sebebiyet verecektir'Hevramani, "Birkez daha şer odaklı eller Kormor Gaz Tesisini terörist bir saldırı ile hedef aldı. Maalesef saldırı nedeniyle 4 Yemenli işçi hayatını kaybederken, gaz sahasında da büyük oranda tahribat ve maddi zarar meydana geldi. Bu saldırı da elektrik üretiminde kesintilere sebebiyet verecektir" ifadelerini kullandı.IKBY Doğal Kaynaklar ve Elektrik Bakanlıklarının ortak açıklamasında da saldırı nedeniyle elektrik üretiminde 2 bin 500 megawatt azalma yaşandığı kaydedildi.Tesis, 25 Ocak’ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240126/suleymaniyedeki-kormor-gaz-tesisine-iha-saldirisi-1080050022.html

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süleymaniye, intihar saldırısı, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), iha, saldırı, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ikby