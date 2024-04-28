https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/disisleri-bakani-fidan-suudi-arabistanda-norvec-disisleri-bakani-eide-ile-gorustu-1083248138.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'da Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'da Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T19:59+0300
2024-04-28T19:59+0300
2024-04-28T20:01+0300
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diplomasi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ak-partiden-ozel-erdogan--gorusmesine-iliskin-aciklama-neler-konusulacak-1083247393.html
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hakan fidan, dışişleri bakanı, türkiye, norveç, suudi arabistan, diplomasi
hakan fidan, dışişleri bakanı, türkiye, norveç, suudi arabistan, diplomasi
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'da Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü
19:59 28.04.2024 (güncellendi: 20:01 28.04.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.