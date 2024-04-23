https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/kurtulmustan-yeni-anayasa-aciklamasi-haftaya-gorusmelere-baslayacagim-1083078040.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: 'Haftaya görüşmelere başlayacağım'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: 'Haftaya görüşmelere başlayacağım'

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasayla ilgili görüşme takvimine yönelik "Partilerle konuşacağız. Meclis buna karar verir. Ben inşallah haftaya görüşmelere... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T22:17+0300

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2024-04-23T22:23+0300

türkiye

numan kurtulmuş

anayasa

tbmm

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.TBMM Genel Kurulunun bugünkü özel oturumunda yeni anayasa konusundaki açıklamaları anımsatılarak siyasi partilerde görüşme takviminin sorulması üzerine Kurtulmuş, en kısa sürede TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini belirtti.Yeni bir anayasa yapabilmenin ilk koşulunun, siyasi iklimin oluşturulması olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Hiçbir önyargı içerisinde olmadan, herkesin bu işe samimi bir şekilde destek olabileceği zemini oluşturmaktır. Bunun için de temasları artıracağız. Partiler birbirlerine gidip gelecekler. Bendeniz Meclis Başkanı olarak hem grubu bulunan hem grubu bulunmayan siyasi partilerin görüşlerini, artı Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, hukuk camiasının görüşlerini alarak fikri olan herkesin bu sürece samimi katkı sağlamasını temin edeceğiz" diye konuştu.Meclis Başkanı Kurtulmuş, anayasaların ulusal mutabakat metinleri olduğuna işaret ederek, "Yeni anayasa tartışmalarını yaparken özellikle üsluba da herkesin dikkat etmesini tavsiye ederiz. Burada birliği, bütünleşmeyi sağlayacak olan anayasa çalışmalarının, bir ayrışma vesilesi olmamasını temenni ederiz. Bunun için bu iklimi oluşturmak; iyi bir üslupla, doğru yöntemlerle ve doğru zeminde, yani TBMM'de bu işi gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu, TBMM'nin vazifesidir" değerlendirmesinde bulundu.Kurtulmuş, görüşme takvimine yönelik sorular üzerine, "Partilerle konuşacağız. Meclis buna karar verir. Ben inşallah haftaya görüşmelere başlayacağım" şeklinde konuştu.'Ümit ederim ki herkes eteklerindeki taşları dökerek bu anayasa sürecine katkı verir'TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni bir anayasa mı yoksa anayasa değişikliği mi yapılacağının sorulması üzerine, şimdiye kadar esasa ilişkin hiçbir fikir beyan etmediğini söyledi."Usul, esasa mukaddemdir" diyen Kurtulmuş, öncelikle işin nasıl yapılacağına yönelik usulün belirlenmesi gerektiğini, bunun esastan daha önemli olduğunu ifade etti. Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Vazifemiz, doğru tartışma zemininin ortaya çıkmasını temin etmek'Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resepsiyon sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve siyasi parti temsilcileri ile görüşmesinin sorulması üzerine de "Öyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız en kısa süre içerisinde, muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i kabul edecektir. Artık kendi takvimi içerisinde onu gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin görüşmeye ilişkin "Nasıl bir hava vardı?" sorusuna da Kurtulmuş, "Gayet güzel, samimi, bugünkü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın ruhuna uygun ortamda gerçekleşti" dedi.Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'in, TBMM Genel Kurulundaki özel oturumda yeni anayasa konusundaki sözleri anımsatılarak, görüşlerinin sorulması üzerine, "Mühim olan, bu süre içerisinde herkesin fikirlerini açık yüreklilikle ortaya koymasıdır. Herkesin söylediği fikre saygı duyarız. Ama bu süre içerisinde görüşler ortaya çıkmalıdır, bir diyalog sağlanabilmelidir. Eğer böyle bir diyalog ortaya çıkar ve bir sonuç elde edilebilirse bu, Türkiye için, 28. Dönem TBMM için önemli bir başarı olur" diye konuştu.TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin başka bir soruyu da şöyle yanıtladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/cumhurbaskani-erdogan-chp-genel-baskani-ozgur-ozel-ile-tbmm-resepsiyonunda-bir-araya-geldi-1083074668.html

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