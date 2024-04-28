https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/col-tozu-etkili-oldu-boluda-gokyuzu-kirmizi-mor-ve-sari-renklere-burundu-1083241465.html

Çöl tozu etkili oldu: Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklere büründü

Çöl tozu etkili oldu: Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklere büründü

Sputnik Türkiye

Afrika’dan gelen toz nedeniyle Bolu’da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T17:26+0300

2024-04-28T17:26+0300

2024-04-28T17:31+0300

yaşam

çöl tozu

afrika

gökyüzü

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

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Türkiye genelinde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor. Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renge büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tarafından Bolu için sarı kodlu uyarı yapılmıştı.Yapılan açıklamada toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, çamur yağışı ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapılmıştı. Vatandaşların toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirilmişti. Sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/meteoroloji-uyardi-saganak-ve-toz-tasinimi-bekleniyor-1083202976.html

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çöl tozu, afrika, gökyüzü, türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü