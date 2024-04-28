Çöl tozu etkili oldu: Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklere büründü
17:26 28.04.2024 (güncellendi: 17:31 28.04.2024)
© ENES ÖZKAN-AW192357Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü.
© ENES ÖZKAN-AW192357
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Afrika’dan gelen toz nedeniyle Bolu’da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü.
Türkiye genelinde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor.
Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renge büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tarafından Bolu için sarı kodlu uyarı yapılmıştı.
© ENES ÖZKAN-AW192357Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü.
1/2
© ENES ÖZKAN-AW192357
Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü.
© ENES ÖZKAN-AW192357Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü.
2/2
© ENES ÖZKAN-AW192357
Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü.
1/2
© ENES ÖZKAN-AW192357
Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü.
2/2
© ENES ÖZKAN-AW192357
Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Bolu'da gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renklerine büründü.
Yapılan açıklamada toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, çamur yağışı ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapılmıştı.
Vatandaşların toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirilmişti. Sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görülmüştü.