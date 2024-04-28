Boksör Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu
© AA / Filip StevanovicMilli boksör Samet Gümüş (sol 2), erkekler 51 kiloda mücadele ettiği Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda, Macar boksör Atila Bernath'ı yenerek birinci oldu. Erkekler 51 kiloda Atila Bernath (solda) ikinci, İspanyol boksör Rafael Lozano Serano (sağda) ve Sırp boksör Omer Ametovic (sağ 2) üçüncü oldu.
© AA / Filip Stevanovic
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Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası finalinde ringe çıkan boksör Samet Gümüş, altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş, erkeklerde 13 yıl aranın ardından ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti.
Türk boksör Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda mücadele ettiği Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda, Macar Atila Bernath ile altın madalya mücadelesi verdi.
Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmayı daha önce garantileyen Samet, 3 raunt sonunda 5 hakemin 4'ünden daha yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye böylece 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Gümüş, erkeklerde 13 yıl aranın ardından ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti.
© AA / Filip StevanovicMilli boksör Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda mücadele ettiği Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda, Macar boksör Atila Bernath'ı yenerek birinci oldu.
Milli boksör Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda mücadele ettiği Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda, Macar boksör Atila Bernath'ı yenerek birinci oldu.
© AA / Filip Stevanovic
Bakan Bak, Samet Gümüş'ü tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş'ü yayımladığı mesajla kutladı.
Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş’ü kutluyorum. Erkeklerde 13 yıl aradan sonra ülkemize Avrupa şampiyonluğu getiren milli sporcumuza ve bu başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Sona eren Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamlayan sporcularımızın da başarılarının devamını diliyorum."
SAMET GÜMÜŞ AVRUPA ŞAMPİYONU!🥇— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) April 28, 2024
Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Samet Gümüş’ü gönülden tebrik ediyorum.🇹🇷👏🏻
pic.twitter.com/8AsaUXOqwB
25 Nisan, 21:56