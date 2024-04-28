https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/boksor-samet-gumus-avrupa-sampiyonu-oldu-1083250963.html

Boksör Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu

Boksör Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası finalinde ringe çıkan boksör Samet Gümüş, altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T23:09+0300

2024-04-28T23:09+0300

2024-04-28T23:09+0300

spor

sırbistan

altın

altın madalya

avrupa boks şampiyonası

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Türk boksör Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda mücadele ettiği Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda, Macar Atila Bernath ile altın madalya mücadelesi verdi.Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmayı daha önce garantileyen Samet, 3 raunt sonunda 5 hakemin 4'ünden daha yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.Türkiye böylece 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.Gümüş, erkeklerde 13 yıl aranın ardından ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti.Bakan Bak, Samet Gümüş'ü tebrik ettiGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş'ü yayımladığı mesajla kutladı.Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/avrupa-sampiyonasinda-3-turk-milli-boksor-finale-kaldi-1083163266.html

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