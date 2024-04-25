Avrupa Şampiyonası'nda 3 Türk milli boksör finale kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyada üretilen her 100 yapay zeka patentinin 61'i Çin'e ait'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: İktidar kendi çıkardığı kanunu bugün kaldırma yoluna gidiyor
09:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
11:42
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tüketiciler Bir. Der. Antalya Şube Bşk. M. Neşet Gündüz: Tüketiciye hiç kimse emrivaki yapamaz
12:05
84 dk
HABER MASASI
"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çerezler ve kişisel verilerin korunması yönündeki adımların iş dünyasına yansımaları
14:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Cep telefonları kullanıcıları 'dinliyor' mu? Reklamlar buna göre karşımıza çıkıyor mu?
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
’ABD, Avrasya’daki krizlerin sayısını artırmaya odaklanacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, ABD’nin yaptırımlarının amacını açıkladı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
18:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Kozmonot Komarov uzay görevinde neden hayatını kaybetti?
18:24
5 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
18:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Demokrasi eksikliği’ suçlamalarına yanıt
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek’
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından Putin’e övgü: Ortadoğu'daki tüm kartlar elinde
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
19:54
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Afrika ülkelerinin onlardan bıktığının farkında’
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de artık çok yaygın kesimlerin konut sahibi olması hayal'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerli turistin zorunlu tercihi: Akraba evi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İSMMMO Başkanı Demirel: Temel sorunumuz her geçen gün artan iş yükü
12:06
84 dk
HABER MASASI
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Google’ın yapay zeka raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: ‘Ben Vladimir Putin’ kitabı Türk-Rus ilişkilerine katkı sağlayacak
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/avrupa-sampiyonasinda-3-turk-milli-boksor-finale-kaldi-1083163266.html
Avrupa Şampiyonası'nda 3 Türk milli boksör finale kaldı
Avrupa Şampiyonası'nda 3 Türk milli boksör finale kaldı
Sputnik Türkiye
Sırbistan'da gerçekleştirilen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, erkeklerde ise Samet Gümüş finale... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T21:56+0300
2024-04-25T22:33+0300
spor
buse naz çakıroğlu
busenaz sürmeneli
boks
final
sırbistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/01/1058212265_0:14:566:332_1920x0_80_0_0_b752cb83b3c47ffd6e79e383215b2476.png
Belgrad'da düzenlenen organizasyonda kadınlarda 2 ve erkeklerde bir milli sporcu yarı finalde rakiplerini yenerek finale yükseldi. Fenerbahçe'nin üç milli boksörü kadınlarda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, erkeklerde ise Samet Gümüş finale kalma başarısı gösterdi.Final müsabakaları 27-28 Nisan'da yapılacak.Karşılaşmaları Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç yerinden takip ederek, milli boksörlere destek oldu.Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Avrupa'da ilk finalindeOlimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.66 kiloda ringe çıkan Busenaz, yarı finalde Slovakya'dan Jessica Triebelova'yla karşılaştı. Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan Busenaz, ilk kez finalde yer alacak ve kariyerinde tek eksik altın madalyayı tamamlamak için Rusya'da Albina Moldazhanova'yla karşı karşıya gelecek.Buse Naz Çakıroğlu 4. kez finaldeBüyükler Avrupa şampiyonalarında iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Buse Naz Çakıroğlu, 4. kez finale kaldı.Bulgar rakibi Venelina Poptoleva'yı 52 kiloda yarı finalde yenen Buse Naz, adını finale yazdırdı. Kariyerinde olimpiyat ikinciliği, bir dünya şampiyonluğu da bulunan Buse Naz, son iki Avrupa Şampiyonası'nda 2019 ve 2022'de altın madalya elde etmiş, 2018'de ise Avrupa ikincisi olmuştu. Buse Naz Çakıroğlu, kariyerinde üst üste 3. Avrupa şampiyonluğu için Rusya'da Anastasia Kool'la mücadele edecek.Samet Gümüş ilk şampiyonasında finaldeMilli boksör Samet Gümüş, büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.Erkekler 51 kilo yarı finalinde ev sahibi Sırbistan'dan Omer Ametovic'le karşılaşan Samet, rakibini ikinci rauntta nakavtla yendi.Avrupa Oyunları'nda geçen yıl gümüş madalya alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Samet Gümüş, finalde Macaristan'dan Atila Bernarth'la karşılaşacak.Büşra Işıldar ve Tuğrulhan Erdemir'den bronz madalyaMilli boksörler Büşra Işıldar ve Tuğrulhan Erdemir, bronz madalya kazandı.Kadınlar 75 kiloda yarı final maçında son iki Avrupa şampiyonu İrlanda Cumhuriyeti'nden Aoife O'Rourke'ye yenilen Büşra, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.Erkekler 71 kiloda ise Tuğrulhan, yarı finalde Gürcistan'dan Madiev Eskerkhan'a mağlup oldu. Milli boksör şampiyonada bronz madalya elde etti.Erkeklerde 13 yıl sonra gelen finalTürkiye, erkek boksunda 13 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı.2011'de Ankara'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale kalan Fatih Keleş altın, Adem Kılıççı ise gümüş madalya almıştı.Erkek milli boksörler 2011'den sonra Türkiye'ye madalya getirdi. Finale kalan Samet, gümüş madalyayı garantilerken, Tuğrulhan bronz madalya aldı. Erkeklerde Türkiye, Avrupa şampiyonalarında 2013, 2015, 2017, 2019 ve 2022'de madalya alma başarısı gösterememişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/real-madrid-teknik-direktoru-ancelottiden--arda-guler-aciklamasi-yarin-oynayabilir-1083151970.html
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/01/1058212265_53:0:514:346_1920x0_80_0_0_4a71fbdb7b44fee1c9eca9560970a4a0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
buse naz çakıroğlu, busenaz sürmeneli, boks, final, sırbistan
buse naz çakıroğlu, busenaz sürmeneli, boks, final, sırbistan

Avrupa Şampiyonası'nda 3 Türk milli boksör finale kaldı

21:56 25.04.2024 (güncellendi: 22:33 25.04.2024)
© AABusenaz Sürmeneli
Busenaz Sürmeneli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA
Abone ol
Sırbistan'da gerçekleştirilen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, erkeklerde ise Samet Gümüş finale yükseldi
Belgrad'da düzenlenen organizasyonda kadınlarda 2 ve erkeklerde bir milli sporcu yarı finalde rakiplerini yenerek finale yükseldi. Fenerbahçe'nin üç milli boksörü kadınlarda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, erkeklerde ise Samet Gümüş finale kalma başarısı gösterdi.
Final müsabakaları 27-28 Nisan'da yapılacak.
Karşılaşmaları Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç yerinden takip ederek, milli boksörlere destek oldu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Avrupa'da ilk finalinde

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
66 kiloda ringe çıkan Busenaz, yarı finalde Slovakya'dan Jessica Triebelova'yla karşılaştı. Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan Busenaz, ilk kez finalde yer alacak ve kariyerinde tek eksik altın madalyayı tamamlamak için Rusya'da Albina Moldazhanova'yla karşı karşıya gelecek.

Buse Naz Çakıroğlu 4. kez finalde

Büyükler Avrupa şampiyonalarında iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Buse Naz Çakıroğlu, 4. kez finale kaldı.
Bulgar rakibi Venelina Poptoleva'yı 52 kiloda yarı finalde yenen Buse Naz, adını finale yazdırdı. Kariyerinde olimpiyat ikinciliği, bir dünya şampiyonluğu da bulunan Buse Naz, son iki Avrupa Şampiyonası'nda 2019 ve 2022'de altın madalya elde etmiş, 2018'de ise Avrupa ikincisi olmuştu. Buse Naz Çakıroğlu, kariyerinde üst üste 3. Avrupa şampiyonluğu için Rusya'da Anastasia Kool'la mücadele edecek.

Samet Gümüş ilk şampiyonasında finalde

Milli boksör Samet Gümüş, büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.
Erkekler 51 kilo yarı finalinde ev sahibi Sırbistan'dan Omer Ametovic'le karşılaşan Samet, rakibini ikinci rauntta nakavtla yendi.
Avrupa Oyunları'nda geçen yıl gümüş madalya alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Samet Gümüş, finalde Macaristan'dan Atila Bernarth'la karşılaşacak.

Büşra Işıldar ve Tuğrulhan Erdemir'den bronz madalya

Milli boksörler Büşra Işıldar ve Tuğrulhan Erdemir, bronz madalya kazandı.
Kadınlar 75 kiloda yarı final maçında son iki Avrupa şampiyonu İrlanda Cumhuriyeti'nden Aoife O'Rourke'ye yenilen Büşra, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.
Erkekler 71 kiloda ise Tuğrulhan, yarı finalde Gürcistan'dan Madiev Eskerkhan'a mağlup oldu. Milli boksör şampiyonada bronz madalya elde etti.

Erkeklerde 13 yıl sonra gelen final

Türkiye, erkek boksunda 13 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı.
2011'de Ankara'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale kalan Fatih Keleş altın, Adem Kılıççı ise gümüş madalya almıştı.
Erkek milli boksörler 2011'den sonra Türkiye'ye madalya getirdi. Finale kalan Samet, gümüş madalyayı garantilerken, Tuğrulhan bronz madalya aldı. Erkeklerde Türkiye, Avrupa şampiyonalarında 2013, 2015, 2017, 2019 ve 2022'de madalya alma başarısı gösterememişti.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
SPOR
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Yarın oynayabilir'
14:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала