https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/bircok-firma-abu-dabideki-aim-kongresinde-portfoy-sergilecek--1083237484.html

Birçok firma Abu Dabi'deki AIM Kongresi'nde portföy sergilecek

Birçok firma Abu Dabi'deki AIM Kongresi'nde portföy sergilecek

Sputnik Türkiye

LB Yatırım, 1.2 Trilyon dolarlık AUM değeri ile Abu Dabi'deki 2024 AIM Kongresi'nde çeşitli portföyünü sergileyecek. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T15:22+0300

2024-04-28T15:22+0300

2024-04-28T15:23+0300

dünya

yatırım

abu dabi

abu dabi yatırım konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079677827_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_19a4e11f79dde9a0cbc112d0be399e64.jpg

LB Yatırım, 1.2 Trilyon dolarlık AUM değeri ile Abu Dabi'deki 2024 AIM Kongresi'ne katılacak. Kore'nin önde gelen fon yöneticilerinden biri olan LB Yatırım, girişimci ve yenilikçi şirketleri temsil eden bir portföyü sergileyecek. LB Yatırım'ın sunduğu şirketler arasında LivsMed (cerrahi aletler ve cihazlar sağlayıcısı), Standard Energy Inc. (enerji depolama sistemleri için VIB bataryaları geliştiren), t'order (çevrimdışı sipariş platformu), FITPET (evcil hayvan refahını artırmayı hedefleyen), LABLUP (AI geliştirme platformu), BLUEZON WIDE (doğal cilt bakımı çözümleri), NOTA AI (AI optimizasyonu ve edge AI çözümleri) ve ABYSS Şirketi (K-POP & Esports) bulunmakta.Ayrıca kongrede 25'ten fazla hükümet bakanı, 45 şehir belediye başkanı, 12 merkez bankası valisi, 900'den fazla konuşmacı, 450 diyalog oturumu, 7 yüksek düzeyli yuvarlak masa toplantısı, 9 küresel borsa, 50'den fazla Unicorn girişim ve 175 ülkeden 12.000'den fazla delegenin katıldığı bir etkinlik olması da bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/stpetersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-2024-cok-kutupluluga-ve-kalkinmaya-odaklanacak-1083017812.html

abu dabi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yatırım, abu dabi, abu dabi yatırım konseyi