https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/bircok-firma-abu-dabideki-aim-kongresinde-portfoy-sergilecek--1083237484.html
Birçok firma Abu Dabi'deki AIM Kongresi'nde portföy sergilecek
Birçok firma Abu Dabi'deki AIM Kongresi'nde portföy sergilecek
Sputnik Türkiye
LB Yatırım, 1.2 Trilyon dolarlık AUM değeri ile Abu Dabi'deki 2024 AIM Kongresi'nde çeşitli portföyünü sergileyecek. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T15:22+0300
2024-04-28T15:22+0300
2024-04-28T15:23+0300
dünya
yatırım
abu dabi
abu dabi yatırım konseyi
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LB Yatırım, 1.2 Trilyon dolarlık AUM değeri ile Abu Dabi'deki 2024 AIM Kongresi'ne katılacak. Kore'nin önde gelen fon yöneticilerinden biri olan LB Yatırım, girişimci ve yenilikçi şirketleri temsil eden bir portföyü sergileyecek. LB Yatırım'ın sunduğu şirketler arasında LivsMed (cerrahi aletler ve cihazlar sağlayıcısı), Standard Energy Inc. (enerji depolama sistemleri için VIB bataryaları geliştiren), t'order (çevrimdışı sipariş platformu), FITPET (evcil hayvan refahını artırmayı hedefleyen), LABLUP (AI geliştirme platformu), BLUEZON WIDE (doğal cilt bakımı çözümleri), NOTA AI (AI optimizasyonu ve edge AI çözümleri) ve ABYSS Şirketi (K-POP & Esports) bulunmakta.Ayrıca kongrede 25'ten fazla hükümet bakanı, 45 şehir belediye başkanı, 12 merkez bankası valisi, 900'den fazla konuşmacı, 450 diyalog oturumu, 7 yüksek düzeyli yuvarlak masa toplantısı, 9 küresel borsa, 50'den fazla Unicorn girişim ve 175 ülkeden 12.000'den fazla delegenin katıldığı bir etkinlik olması da bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/stpetersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-2024-cok-kutupluluga-ve-kalkinmaya-odaklanacak-1083017812.html
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yatırım, abu dabi, abu dabi yatırım konseyi
yatırım, abu dabi, abu dabi yatırım konseyi
Birçok firma Abu Dabi'deki AIM Kongresi'nde portföy sergilecek
15:22 28.04.2024 (güncellendi: 15:23 28.04.2024)
LB Yatırım, 1.2 Trilyon dolarlık AUM değeri ile Abu Dabi'deki 2024 AIM Kongresi'nde çeşitli portföyünü sergileyecek.
LB Yatırım, 1.2 Trilyon dolarlık AUM değeri ile Abu Dabi'deki 2024 AIM Kongresi'ne katılacak.
Kore'nin önde gelen fon yöneticilerinden biri olan LB Yatırım, girişimci ve yenilikçi şirketleri temsil eden bir portföyü sergileyecek.
LB Yatırım'ın sunduğu şirketler arasında LivsMed (cerrahi aletler ve cihazlar sağlayıcısı), Standard Energy Inc. (enerji depolama sistemleri için VIB bataryaları geliştiren), t'order (çevrimdışı sipariş platformu), FITPET (evcil hayvan refahını artırmayı hedefleyen), LABLUP (AI geliştirme platformu), BLUEZON WIDE (doğal cilt bakımı çözümleri), NOTA AI (AI optimizasyonu ve edge AI çözümleri) ve ABYSS Şirketi (K-POP & Esports) bulunmakta.
Ayrıca kongrede 25'ten fazla hükümet bakanı, 45 şehir belediye başkanı, 12 merkez bankası valisi, 900'den fazla konuşmacı, 450 diyalog oturumu, 7 yüksek düzeyli yuvarlak masa toplantısı, 9 küresel borsa, 50'den fazla Unicorn girişim ve 175 ülkeden 12.000'den fazla delegenin katıldığı bir etkinlik olması da bekleniyor.