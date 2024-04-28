Bakan Şimşek: Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt

"Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor. 2023 yılının ilk 5 ayında 2.9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16.8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan yüzde 149'a, reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi. Yılın ilk 4 ayında 3.7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10.7 milyar dolar, özel sektör ise 1.6 milyar dolar eurobond ihraç etti."