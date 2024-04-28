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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/avustralyadan-ukraynaya-100-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardim-1083229642.html
Avustralya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardım
Avustralya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardım
Sputnik Türkiye
Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını duyurdu. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T11:38+0300
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir araya geldiği Ukrayna'nın Lvov kentinde konuya ilişkin basına konuşan Avustralya Savunma Bakanı Marles, Avustralya savunma sanayisinin desteğiyle Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını açıklarken, İngiltere öncülüğünde Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü Kudu Operasyonu'na verilen desteğin sürekliliğine işaret etti.Marles, ek askeri yardım paketinin 50 milyon dolar değerinde kısa menzilli hava savunma sistemi, 30 milyon dolar değerinde insansız hava sistemi, 15 milyon dolar değerinde miğfer, sert gövdeli şişme bot, duman maskesi, jeneratör ve postal gibi yüksek öncelikli ekipman ile havadan karaya mühimmat içereceğini kaydetti.Böylelikle savaşın başlangıcından itibaren Avustralya'nın Ukrayna'ya toplam 880 milyon dolar değerinde askeri yardım sağlamış olacağını vurgulayan Marles, ülkeye yapılan toplam yardımın ise bir milyar doları bulduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ingiltere-savunma-bakanligi-ukraynaya-lazer-silah-vermeye-hazirlaniyor-1082702409.html
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avustralya, savunma, savunma bakanı, ingiltere, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım
avustralya, savunma, savunma bakanı, ingiltere, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım

Avustralya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardım

11:38 28.04.2024
© AFP 2023 / JOSH EDELSONAvustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles
Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
© AFP 2023 / JOSH EDELSON
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Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını duyurdu.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir araya geldiği Ukrayna'nın Lvov kentinde konuya ilişkin basına konuşan Avustralya Savunma Bakanı Marles, Avustralya savunma sanayisinin desteğiyle Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını açıklarken, İngiltere öncülüğünde Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü Kudu Operasyonu'na verilen desteğin sürekliliğine işaret etti.
Marles, ek askeri yardım paketinin 50 milyon dolar değerinde kısa menzilli hava savunma sistemi, 30 milyon dolar değerinde insansız hava sistemi, 15 milyon dolar değerinde miğfer, sert gövdeli şişme bot, duman maskesi, jeneratör ve postal gibi yüksek öncelikli ekipman ile havadan karaya mühimmat içereceğini kaydetti.
Böylelikle savaşın başlangıcından itibaren Avustralya'nın Ukrayna'ya toplam 880 milyon dolar değerinde askeri yardım sağlamış olacağını vurgulayan Marles, ülkeye yapılan toplam yardımın ise bir milyar doları bulduğunu bildirdi.
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