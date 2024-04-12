https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ingiltere-savunma-bakanligi-ukraynaya-lazer-silah-vermeye-hazirlaniyor-1082702409.html
İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya lazer silahı vermeye hazırlanıyor
İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya lazer silahı vermeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, DragonFire uzun menzilli lazer silahını Ukrayna'ya sağlama sürücini hızlandırmak istediğini belirtti. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T13:55+0300
2024-04-12T13:55+0300
2024-04-12T14:12+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ingiltere savunma bakanlığı
grant shapps
lazer silahı
ukrayna
ukrayna ordusu
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Sky News'in aktardığına göre, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, "Bu silahın örneğin Ukrayna'da ne kadar yararlı olabileceğini anlamak çok fazla hayal gücü gerektirmiyor" ifadesini kullandı.DragonFire'ın 2032'de hizmete alınması bekleniyordu, lakin Ukrayna'daki çatışma bağlamında şimdi İngiltere Savunma Bakanlığı planları hızlandırarak lazer silahı 2027'de konuşlandırmak istiyor.Söz konusu silahın Ukrayna için 'büyük sonuçlara' yol açabileceğini dile getiren Shapps, Dragonfire'ın karada, gemilerde ve insansız hava araçlarında kullanılmaya uygun olduğuna dikkat çekti.Geçen ay İngiltere Savunma Bakanlığı, geliştirme süreci gizli tutulan DragonFire uzun menzilli lazer silahının Ocak ayındaki testlerinin görüntülerini sosyal paylaşım platformu X'te yayımlamıştı. Videoda, bir savaş gemisine yerleştirilen lazerin bir tekneyi devre dışı bıraktığı, bir İHA'yı kör ettiği ve diğerini vurduğu gösteriliyor. Newsweek, Londra'nın henüz bu silahı Ukrayna'ya vermeyi planlamadığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-medyasi-washingtonun-kieve-destek-konusunda-b-plani-yok-1082696847.html
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ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, grant shapps, lazer silahı, ukrayna, ukrayna ordusu
ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, grant shapps, lazer silahı, ukrayna, ukrayna ordusu
İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya lazer silahı vermeye hazırlanıyor
13:55 12.04.2024 (güncellendi: 14:12 12.04.2024)
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, DragonFire uzun menzilli lazer silahını Ukrayna'ya sağlama sürücini hızlandırmak istediğini belirtti.
Sky News'in aktardığına göre, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, "Bu silahın örneğin Ukrayna'da ne kadar yararlı olabileceğini anlamak çok fazla hayal gücü gerektirmiyor" ifadesini kullandı.
DragonFire'ın 2032'de hizmete alınması bekleniyordu, lakin Ukrayna'daki çatışma bağlamında şimdi İngiltere Savunma Bakanlığı planları hızlandırarak lazer silahı 2027'de konuşlandırmak istiyor.
Söz konusu silahın Ukrayna için 'büyük sonuçlara' yol açabileceğini dile getiren Shapps, Dragonfire'ın karada, gemilerde ve insansız hava araçlarında kullanılmaya uygun olduğuna dikkat çekti.
Geçen ay İngiltere Savunma Bakanlığı, geliştirme süreci gizli tutulan DragonFire uzun menzilli lazer silahının Ocak ayındaki testlerinin görüntülerini sosyal paylaşım platformu X'te yayımlamıştı. Videoda, bir savaş gemisine yerleştirilen lazerin bir tekneyi devre dışı bıraktığı, bir İHA'yı kör ettiği ve diğerini vurduğu gösteriliyor. Newsweek, Londra'nın henüz bu silahı Ukrayna'ya vermeyi planlamadığını bildirmişti.