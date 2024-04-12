https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ingiltere-savunma-bakanligi-ukraynaya-lazer-silah-vermeye-hazirlaniyor-1082702409.html

İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya lazer silahı vermeye hazırlanıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya lazer silahı vermeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, DragonFire uzun menzilli lazer silahını Ukrayna'ya sağlama sürücini hızlandırmak istediğini belirtti. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T13:55+0300

2024-04-12T13:55+0300

2024-04-12T14:12+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ingiltere savunma bakanlığı

grant shapps

lazer silahı

ukrayna

ukrayna ordusu

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Sky News'in aktardığına göre, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, "Bu silahın örneğin Ukrayna'da ne kadar yararlı olabileceğini anlamak çok fazla hayal gücü gerektirmiyor" ifadesini kullandı.DragonFire'ın 2032'de hizmete alınması bekleniyordu, lakin Ukrayna'daki çatışma bağlamında şimdi İngiltere Savunma Bakanlığı planları hızlandırarak lazer silahı 2027'de konuşlandırmak istiyor.Söz konusu silahın Ukrayna için 'büyük sonuçlara' yol açabileceğini dile getiren Shapps, Dragonfire'ın karada, gemilerde ve insansız hava araçlarında kullanılmaya uygun olduğuna dikkat çekti.Geçen ay İngiltere Savunma Bakanlığı, geliştirme süreci gizli tutulan DragonFire uzun menzilli lazer silahının Ocak ayındaki testlerinin görüntülerini sosyal paylaşım platformu X'te yayımlamıştı. Videoda, bir savaş gemisine yerleştirilen lazerin bir tekneyi devre dışı bıraktığı, bir İHA'yı kör ettiği ve diğerini vurduğu gösteriliyor. Newsweek, Londra'nın henüz bu silahı Ukrayna'ya vermeyi planlamadığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-medyasi-washingtonun-kieve-destek-konusunda-b-plani-yok-1082696847.html

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