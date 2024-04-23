https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ankara-valiliginden-uyari-yarin-ogleden-sonra-etkili-olacak-1083064855.html
Ankara Valiliği'nden uyarı: 'Yarın öğleden sonra etkili olacak'
Ankara Valiliği'nden uyarı: 'Yarın öğleden sonra etkili olacak'
Sputnik Türkiye
Ankara'da valilik yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin yaptığı uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T16:22+0300
2024-04-23T16:22+0300
2024-04-23T16:22+0300
türkiye
valilik
fırtına
ankara
meteoroloji
uyarı
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Ankara Valiliği, yarın öğlen saatlerinde kent genelinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilidi.Valiliğin açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/arabali-vapurda-firtina-etkisi-dalgalar-arac-camlarini-kirdi-gocukler-olusturdu-1082979216.html
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valilik, fırtına, ankara, meteoroloji, uyarı
valilik, fırtına, ankara, meteoroloji, uyarı
Ankara Valiliği'nden uyarı: 'Yarın öğleden sonra etkili olacak'
Ankara'da valilik yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin yaptığı uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Ankara Valiliği, yarın öğlen saatlerinde kent genelinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilidi.
Valiliğin açıklaması şöyle:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 24 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde; güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80km/saat) beklendiğinden, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."