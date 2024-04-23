https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ankara-valiliginden-uyari-yarin-ogleden-sonra-etkili-olacak-1083064855.html

Ankara Valiliği'nden uyarı: 'Yarın öğleden sonra etkili olacak'

Ankara Valiliği'nden uyarı: 'Yarın öğleden sonra etkili olacak'

Sputnik Türkiye

Ankara'da valilik yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin yaptığı uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T16:22+0300

2024-04-23T16:22+0300

2024-04-23T16:22+0300

türkiye

valilik

fırtına

ankara

meteoroloji

uyarı

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Ankara Valiliği, yarın öğlen saatlerinde kent genelinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilidi.Valiliğin açıklaması şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/arabali-vapurda-firtina-etkisi-dalgalar-arac-camlarini-kirdi-gocukler-olusturdu-1082979216.html

türkiye

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valilik, fırtına, ankara, meteoroloji, uyarı