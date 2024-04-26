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‘Ukrayna ordusu, Rus İHA’lar karşısında savunmasız kalan Abrams tanklarından vazgeçti’
‘Ukrayna ordusu, Rus İHA’lar karşısında savunmasız kalan Abrams tanklarından vazgeçti’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun, ABD’nin verdiği Abrams tanklarını, Rus insansız hava araçları (İHA) karşısında savunmasız kaldığı nedeniyle kullanmaktan vazgeçtiği... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T10:39+0300
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dünya
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Associated Press’in ABD’li üst düzey askeri yetkililerden alınan bilgiye dayandırılan yazısında, Ukrayna ordusunun Abrams tanklarını kullanmaktan vazgeçtiği bildirildi.Yazıda, “ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Christopher Grady, halihazırda tankların cephe hattından çekildiğini ve ABD’nin Ukraynalılarla taktik değişikliği üzerinde çalışacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı’nın üçüncü temsilcisi adının gizli kalması şartıyla bu adımı doğruladı” ifadesi kullanıldı.ABD Savunma Bakanlığı’nın adı açıklanmayan bir diğer üst düzey yetkilisi daha, savaş alanında yaygın bir şekilde İHA kullanılmasının, 'yakalanma korkusu olmadan rahat geçilebilecek açık bir alan olmadığı' anlamına geldiğini kaydetti.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Eylül 2023'te Ukrayna’ya ilk parti Abrams tanklarının ulaştırıldığını duyurmuştu. Toplamda Ukrayna’ya 31 Abrams sağlanacağı sözü verilmişti.ABD medyasının itiraflarına göre, Ukrayna’da son iki ayda en az 5 Abrams devre dışı bırakıldı. Rus askerler ayrıca onlarca Leopard tankını, birkaç İngiltere yapımı Challenger ve Fransa yapımı AMX-10RC tankını da imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-bir-abrams-daha-imha-edildi-1082354951.html
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ukrayna ordusu, abrams tankı, challenger , abd, abd ordusu, ukrayna, john kirby
ukrayna ordusu, abrams tankı, challenger , abd, abd ordusu, ukrayna, john kirby

‘Ukrayna ordusu, Rus İHA’lar karşısında savunmasız kalan Abrams tanklarından vazgeçti’

10:39 26.04.2024
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinM1 Abrams tankları
M1 Abrams tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Стрингер
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Ukrayna ordusunun, ABD’nin verdiği Abrams tanklarını, Rus insansız hava araçları (İHA) karşısında savunmasız kaldığı nedeniyle kullanmaktan vazgeçtiği belirtildi.
Associated Press’in ABD’li üst düzey askeri yetkililerden alınan bilgiye dayandırılan yazısında, Ukrayna ordusunun Abrams tanklarını kullanmaktan vazgeçtiği bildirildi.
Yazıda, “ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Christopher Grady, halihazırda tankların cephe hattından çekildiğini ve ABD’nin Ukraynalılarla taktik değişikliği üzerinde çalışacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı’nın üçüncü temsilcisi adının gizli kalması şartıyla bu adımı doğruladı” ifadesi kullanıldı.
ABD Savunma Bakanlığı’nın adı açıklanmayan bir diğer üst düzey yetkilisi daha, savaş alanında yaygın bir şekilde İHA kullanılmasının, 'yakalanma korkusu olmadan rahat geçilebilecek açık bir alan olmadığı' anlamına geldiğini kaydetti.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Eylül 2023'te Ukrayna’ya ilk parti Abrams tanklarının ulaştırıldığını duyurmuştu. Toplamda Ukrayna’ya 31 Abrams sağlanacağı sözü verilmişti.
ABD medyasının itiraflarına göre, Ukrayna’da son iki ayda en az 5 Abrams devre dışı bırakıldı. Rus askerler ayrıca onlarca Leopard tankını, birkaç İngiltere yapımı Challenger ve Fransa yapımı AMX-10RC tankını da imha etti.
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