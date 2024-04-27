https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/derbi-kaybetmiyor-fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-son-8-derbide-yenilgi-almadi-1083224629.html

Derbi kaybetmiyor: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son 8 derbide yenilgi almadı

Derbi kaybetmiyor: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son 8 derbide yenilgi almadı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin başında 10. derbisine çıkan Teknik Direktör İsmail Kartal, son 8 derbi mücadelesini kaybetmedi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T21:47+0300

2024-04-27T21:47+0300

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spor

ismail kartal

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fenerbahçe spor kulübü

futbol

derbi

beşiktaş

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek galibiyet elde etti. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon 3. kez derbi mücadelesine çıktı. Kartal'ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken, kendi sahalarında ise Galatasaray ile 0-0 berabere kalmıştı.8 maçtır yenilmiyor Kartal, Fenerbahçe ile üç ayrı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı mücadele etti. Beşiktaş'a karşı oynanan 5 lig maçında 4 galibiyet elde eden Kartal, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı 5 maça çıkan Kartal, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Son 8 derbi maçında ise Kartal'ın takımı mağlubiyet yaşamadı.

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ismail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, derbi, beşiktaş