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Derbi kaybetmiyor: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son 8 derbide yenilgi almadı
Derbi kaybetmiyor: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son 8 derbide yenilgi almadı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin başında 10. derbisine çıkan Teknik Direktör İsmail Kartal, son 8 derbi mücadelesini kaybetmedi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek galibiyet elde etti. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon 3. kez derbi mücadelesine çıktı. Kartal'ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken, kendi sahalarında ise Galatasaray ile 0-0 berabere kalmıştı.8 maçtır yenilmiyor Kartal, Fenerbahçe ile üç ayrı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı mücadele etti. Beşiktaş'a karşı oynanan 5 lig maçında 4 galibiyet elde eden Kartal, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı 5 maça çıkan Kartal, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Son 8 derbi maçında ise Kartal'ın takımı mağlubiyet yaşamadı.
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ismail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, derbi, beşiktaş
ismail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, derbi, beşiktaş

Derbi kaybetmiyor: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son 8 derbide yenilgi almadı

21:47 27.04.2024
© SAMET YALÇIN-AW192003İSMAİL KARTAL
İSMAİL KARTAL - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
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Beşiktaş maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin başında 10. derbisine çıkan Teknik Direktör İsmail Kartal, son 8 derbi mücadelesini kaybetmedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek galibiyet elde etti. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon 3. kez derbi mücadelesine çıktı. Kartal'ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken, kendi sahalarında ise Galatasaray ile 0-0 berabere kalmıştı.

8 maçtır yenilmiyor

Kartal, Fenerbahçe ile üç ayrı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı mücadele etti. Beşiktaş'a karşı oynanan 5 lig maçında 4 galibiyet elde eden Kartal, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı 5 maça çıkan Kartal, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Son 8 derbi maçında ise Kartal'ın takımı mağlubiyet yaşamadı.
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