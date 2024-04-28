https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ak-partiden-sezai-karakoc-kultur-merkezinin-adinin-degistirilmesine-tepki-bu-ihanetten-vazgecin-1083241620.html

AK Parti'den Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nin adının değiştirilmesine tepki: 'Bu ihanetten vazgeçin'

AK Parti'den Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nin adının değiştirilmesine tepki: 'Bu ihanetten vazgeçin'

Sputnik Türkiye

DEM Parti'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Sezai Karakoç'un isminin verildiği kongre merkezinin ismini “ÇandAmed” olarak duyurmaya başlamasına... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T18:05+0300

2024-04-28T18:05+0300

2024-04-28T18:05+0300

türkiye

dem parti

dem parti

ak parti

sezai karakoç kültür merkezi

mehmet raşit ocak

çandamed

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Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Avukat Mehmet Raşit Ocak, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nin adının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından “ÇandAmed” olarak duyurulmasına tepki gösterdi.'Kültürümüze ve halkımıza ihanettir'Ocak, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti'nin yönetimine geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı "9.Amed Tiyatro Festivali" duyurusu yapmıştı.22 Nisan Pazartesi günü yapılacağı duyurulan festival yerleri arasında ÇandAmed (Kongre Merkezi) gösterildi. "ÇandAmed" olarak isimlendirilen yerin aslında Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nin olduğu öne sürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/dem-parti-batman-il-baskani-gozaltina-alindi-1083158224.html

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dem parti, dem parti, ak parti, sezai karakoç kültür merkezi, mehmet raşit ocak, çandamed