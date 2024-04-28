AK Parti'den Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nin adının değiştirilmesine tepki: 'Bu ihanetten vazgeçin'
© Sezai Karakoç Kültür MerkeziSezai Karakoç Kültür Merkezi
© Sezai Karakoç Kültür Merkezi
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DEM Parti'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Sezai Karakoç'un isminin verildiği kongre merkezinin ismini “ÇandAmed” olarak duyurmaya başlamasına Diyarbakır Ak Parti İl Başkanlığı'ndan tepki geldi. Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Ocak, "Bu ihanetten vazgeçin" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Avukat Mehmet Raşit Ocak, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nin adının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından “ÇandAmed” olarak duyurulmasına tepki gösterdi.
'Kültürümüze ve halkımıza ihanettir'
Ocak, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
“Diyarbakırlı olan rahmetli Sezai Karakoç siyaset üstüdür, şair, yazar ve fikir insanıdır. Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç’un isminin Kültür Merkezimize verilmesi halkımızın ortak iradesi, ortak kararıdır. DEM’li belediyenin 'oldu bitti’ ile Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin ismini sessiz sedasız değişmeye kalkması, Diyarbakırımıza, sanatımıza, özümüze, kültürümüze ve halkımıza ihanettir, bu ihanetten vazgeçin."
Diyarbakırımızın bir değeri olan rahmetli Sezai Karakoç siyaset üstüdür, şair, yazar ve fikir insanıdır. Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç’un isminin Kültür Merkezimize verilmesi halkımızın ortak iradesi, ortak kararıdır. DEM’li belediyenin…— Raşit Ocak (@RasitOcak) April 28, 2024
Ne olmuştu?
31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti'nin yönetimine geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı "9.Amed Tiyatro Festivali" duyurusu yapmıştı.
22 Nisan Pazartesi günü yapılacağı duyurulan festival yerleri arasında ÇandAmed (Kongre Merkezi) gösterildi. "ÇandAmed" olarak isimlendirilen yerin aslında Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nin olduğu öne sürülmüştü.
25 Nisan, 17:34