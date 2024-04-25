https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/chpli-kurmaylar-anlatti-ozel-erdogan-gorusmesinde-neler-konusulacak-1083132549.html
CHP'li kurmaylar anlattı: Özel-Erdoğan görüşmesinde neler konuşulacak?
CHP'li kurmaylar anlattı: Özel-Erdoğan görüşmesinde neler konuşulacak?
Sputnik Türkiye
CHP kurmayları, Özel-Erdoğan görüşmesinde hangi konuların konuşulacağını anlattı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T09:24+0300
2024-04-25T09:24+0300
2024-04-25T09:24+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
recep tayyip erdoğan
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CHP kurmayları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşmede hangi konuların konuşulacağını anlattı.Özel’in Erdoğan’la iletişime açık olacağını söylemesi üzerine, iki isim ilk olarak önceki gün 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. Erdoğan’ın Özel’e çay davetiyle buluşan liderler, görüşmenin gelecek hafta yapılmasını kararlaştırdı. Erdoğan, görüşme başlıklarından birinin yeni anayasa çalışmaları olacağını belirterek “CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği inancındayım” demişti. Özel ise görüşme için partisinin belediye başkanlarının, il başkanlarının ve kurmaylarının fikirlerini dinledi.Ne konuşulacak?Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın aktardığına göre, ekonominin de ayrı bir başlık olduğunu söyleyen kurmaylar, emeklilerin mutlaka gündeme getirileceğini söyledi. Atanamayan öğretmenler konusu gibi toplumun çözüm beklediği pek çok konunun da gündemlerinde olduğunu belirten kurmaylar, dış politikanın da ayrı bir başlık olacağını ifade etti. Kurmaylar, “Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Genel başkan Filistin konusunu hassiyetle takip ediyor ve bu konuda cumhurbaşkanı ile mutlaka değerlendirmeleri olacaktır” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/erdogan-ozel-gorusmesinin-ardindan-kilicdaroglundan-manidar-paylasim-1083129671.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, recep tayyip erdoğan, özgür özel
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, recep tayyip erdoğan, özgür özel
CHP'li kurmaylar anlattı: Özel-Erdoğan görüşmesinde neler konuşulacak?
CHP kurmayları, Özel-Erdoğan görüşmesinde hangi konuların konuşulacağını anlattı.
CHP kurmayları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşmede hangi konuların konuşulacağını anlattı.
Özel’in Erdoğan’la iletişime açık olacağını söylemesi üzerine, iki isim ilk olarak önceki gün 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. Erdoğan’ın Özel’e çay davetiyle buluşan liderler, görüşmenin gelecek hafta yapılmasını kararlaştırdı. Erdoğan, görüşme başlıklarından birinin yeni anayasa çalışmaları olacağını belirterek “CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği inancındayım” demişti. Özel ise görüşme için partisinin belediye başkanlarının, il başkanlarının ve kurmaylarının fikirlerini dinledi.
Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın aktardığına göre, ekonominin de ayrı bir başlık olduğunu söyleyen kurmaylar, emeklilerin mutlaka gündeme getirileceğini söyledi.
Atanamayan öğretmenler konusu gibi toplumun çözüm beklediği pek çok konunun da gündemlerinde olduğunu belirten kurmaylar, dış politikanın da ayrı bir başlık olacağını ifade etti. Kurmaylar, “Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Genel başkan Filistin konusunu hassiyetle takip ediyor ve bu konuda cumhurbaşkanı ile mutlaka değerlendirmeleri olacaktır” diye konuştu.