https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/fransiz-general-ukrayna-ya-cepheye-daha-fazla-asker-gondermeli-ya-da-muzakerelere-baslamali-1083209368.html

Fransız General: Ukrayna ya cepheye daha fazla asker göndermeli ya da müzakerelere başlamalı

Fransız General: Ukrayna ya cepheye daha fazla asker göndermeli ya da müzakerelere başlamalı

Sputnik Türkiye

Fransız General Trencan, Ukrayna'nın şikayet etmeyi bırakmasını belirterek cepheye daha fazla asker göndermesini ya da müzakerelere başlaması gerektiğini dile... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T13:03+0300

2024-04-27T13:03+0300

2024-04-27T13:03+0300

ukrayna krizi

dominique trencan

general

fransa

ukrayna

vladimir zelenskiy

müzakere

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Fransız General Dominique Trencan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Batı'dan gelen yardımların yetersizliğinden şikayet etmeyi bırakması ve daha fazla kişiyi orduya alması gerektiğini aksi takdirde Kiev'in askeri harekatı durdurup müzakerelere geçmesi gerektiğini söyledi.Trencan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ukrayna ile Birinci Dünya Savaşı'nın başındaki Fransa'yı karşılaştıran Trencan "1914'te dört milyon Fransız cepheye giderken, şimdi Ukrayna'da yaklaşık 300 bin kişi cepheye gitti" açıklamasında bulundu.Kiev'in seferberlik önlemlerini 'seçici' olarak nitelendiren Trencan, Ukayna'nın 18-25 yaş arası erkekleri askere almadığına işaret ederek şu cümleleri kaydetti:Vladimir Zelenskiy 16 Nisan'da Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasayı imzalamıştı. Yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Söz konusu yasa, askeri görevle yükümlü kişilerin her zaman yanlarında bir askeri kimlik kartı taşımalarını ve askeri ve polis memurlarının ilk talebinde bunu ibraz etmelerini öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ukraynali-general-rus-savas-ucaklari-mevzilerimizi-etkili-vuruyor-1083201034.html

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dominique trencan, general, fransa, ukrayna, vladimir zelenskiy, müzakere