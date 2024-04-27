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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/fransiz-general-ukrayna-ya-cepheye-daha-fazla-asker-gondermeli-ya-da-muzakerelere-baslamali-1083209368.html
Fransız General: Ukrayna ya cepheye daha fazla asker göndermeli ya da müzakerelere başlamalı
Fransız General: Ukrayna ya cepheye daha fazla asker göndermeli ya da müzakerelere başlamalı
Sputnik Türkiye
Fransız General Trencan, Ukrayna'nın şikayet etmeyi bırakmasını belirterek cepheye daha fazla asker göndermesini ya da müzakerelere başlaması gerektiğini dile... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T13:03+0300
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ukrayna krizi
dominique trencan
general
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ukrayna
vladimir zelenskiy
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Fransız General Dominique Trencan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Batı'dan gelen yardımların yetersizliğinden şikayet etmeyi bırakması ve daha fazla kişiyi orduya alması gerektiğini aksi takdirde Kiev'in askeri harekatı durdurup müzakerelere geçmesi gerektiğini söyledi.Trencan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ukrayna ile Birinci Dünya Savaşı'nın başındaki Fransa'yı karşılaştıran Trencan "1914'te dört milyon Fransız cepheye giderken, şimdi Ukrayna'da yaklaşık 300 bin kişi cepheye gitti" açıklamasında bulundu.Kiev'in seferberlik önlemlerini 'seçici' olarak nitelendiren Trencan, Ukayna'nın 18-25 yaş arası erkekleri askere almadığına işaret ederek şu cümleleri kaydetti:Vladimir Zelenskiy 16 Nisan'da Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasayı imzalamıştı. Yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Söz konusu yasa, askeri görevle yükümlü kişilerin her zaman yanlarında bir askeri kimlik kartı taşımalarını ve askeri ve polis memurlarının ilk talebinde bunu ibraz etmelerini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ukraynali-general-rus-savas-ucaklari-mevzilerimizi-etkili-vuruyor-1083201034.html
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dominique trencan, general, fransa, ukrayna, vladimir zelenskiy, müzakere
dominique trencan, general, fransa, ukrayna, vladimir zelenskiy, müzakere

Fransız General: Ukrayna ya cepheye daha fazla asker göndermeli ya da müzakerelere başlamalı

13:03 27.04.2024
© AFP 2023 / THOMAS COEXVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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Fransız General Trencan, Ukrayna'nın şikayet etmeyi bırakmasını belirterek cepheye daha fazla asker göndermesini ya da müzakerelere başlaması gerektiğini dile getirdi.
Fransız General Dominique Trencan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Batı'dan gelen yardımların yetersizliğinden şikayet etmeyi bırakması ve daha fazla kişiyi orduya alması gerektiğini aksi takdirde Kiev'in askeri harekatı durdurup müzakerelere geçmesi gerektiğini söyledi.
Trencan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Batı'dan talepler var ve Ukrayna sık sık Batı'yı eleştiriyor: 'Yeterince silah vermiyorsunuz, yeterince para vermiyorsunuz gibi.' Batılı ülkeler ve özellikle de ABD silah tedarik ediyor ama sorun aynı zamanda askerler ve Ukrayna bunları sağlamak zorunda.
Ukrayna ile Birinci Dünya Savaşı'nın başındaki Fransa'yı karşılaştıran Trencan "1914'te dört milyon Fransız cepheye giderken, şimdi Ukrayna'da yaklaşık 300 bin kişi cepheye gitti" açıklamasında bulundu.
Kiev'in seferberlik önlemlerini 'seçici' olarak nitelendiren Trencan, Ukayna'nın 18-25 yaş arası erkekleri askere almadığına işaret ederek şu cümleleri kaydetti:

Bence suçlamayı bırakmanın zamanı geldi. Üzgünüm Ukraynalılar ancak savaşa girmek gerekiyor. Ya da Donbass'ta adam kaybetmeyeceğinize ya da savaşmayı bırakıp müzakerelere geçeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Ancak buna Ukraynalılar karar vermeli, biz değil.

Vladimir Zelenskiy 16 Nisan'da Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasayı imzalamıştı. Yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Söz konusu yasa, askeri görevle yükümlü kişilerin her zaman yanlarında bir askeri kimlik kartı taşımalarını ve askeri ve polis memurlarının ilk talebinde bunu ibraz etmelerini öngörüyor.
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