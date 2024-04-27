https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/unlu-hakem-hirsizlik-yaparken-sucustu-yakalandi-ergin-ataman-ayrintisini-taraftar-fark-etti-1083203990.html

Ünlü hakem hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı: Ergin Ataman ayrıntısını taraftar fark etti

Ünlü hakem hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı: Ergin Ataman ayrıntısını taraftar fark etti

Sputnik Türkiye

Euroleague'in tanınmış hakemlerinden Matej Boltauzer, Partizan-Monaco maçı sonrası Belgrad Havalimanı'nda 221 Euro değerinde parfüm çalarken güvenlik... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T10:28+0300

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spor

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hırsızlık

parfüm

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euroleague

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partizan

partizan belgrad

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Euroleague basketbol müsabakalarının tanınmış hakemlerinden olan Matej Boltauzer, Partizan ile Monaco arasındaki maç sonrası Belgrad Havalimanı'nda bir hırsızlık olayına karıştı.5 Aralık 2023 tarihinde yaşanan bu olay sonrasında Slovenyalı hakem, gözaltına alındı. Belgrad'da düzenlenen maçın ardından, Boltauzer'in havalimanının duty free mağazasından 221 Euro değerinde Tom Ford marka parfüm çaldığı tespit edildi. Güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalanan hakem, olay yerinde itirafta bulundu.Olaya ilişkin ilk bilgiler, Sırp gazetesi Republika tarafından servis edildi. Gazete, hakem Boltauzer ile iletişime geçtiğini ve "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Üzgünüm, konuşamam" yanıtını aldığını aktardı.Gazetenin Boltauzer'e video görüntülerini göndermesine rağmen, herhangi bir cevap alınamadığı belirtildi.Ergin Ataman'ın maçını yönetmiş2003 yılından itibaren Euroleague sahalarında düdük çalan 49 yaşındaki Boltauzer, bu alandaki en deneyimli isimlerden biri olarak biliniyor. En son yönettiği maç, Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan ve Yunan ekibinin yoğun şikayetlerine sahne olan tartışmalı bir Playoff karşılaşmasıydı. Türk basketbol antrenörü ve eski basketbolcu Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos'un maçında hakemlik yapması ise Türk basketbol severlerin gözünden kaçmadı.'Bu adam yıllardır çalıyor'Hakemle ilgili sosyal medya yorumları da dikkat çekti.Özellikle eski Baskonia oyuncusu Matt Janning'in X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu adam yıllardır çalıyor! Euroleague'in birçok harika hakemi var ama bu adam en kötüsüydü ve nedenini görmek hiç de zor değil" ifadelerini kullandı.

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