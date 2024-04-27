https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/perrier-maden-suyunda-diski-ve-insanda-bulunan-bakteri-tespit-edildi-2-milyon-sise-imha-edildi-1083203100.html

Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildi: 2 milyon şişe imha edildi

Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildi: 2 milyon şişe imha edildi

Sputnik Türkiye

Fransa'nın güneyindeki Gard'da bulunan kuyulardan birinde "dışkı kaynaklı" bakterilerin tespit edilmesinin ardından Perrier'e iki milyon şişe suyu imha etmesi... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T09:56+0300

2024-04-27T09:56+0300

2024-04-27T09:56+0300

perrier

maden suyu

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beypazarı

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Fransa, Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu. Bu kapsamda Fransız yetkililer 'önlem olarak' kuyularından birini kullanmayı durdurmasını talep etti.100 yılı aşkındır hizmet veriyorduÜrünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği düşünülüyor.Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor.Tek sorun bakteri de değilNestle'ye göre işletmenin 'yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceği' beklense de maden suyu üreticisi, kaliteyi korumak için bazı markalarında yasaklanmış uygulamalar kullandığını kabul etmesinin ardından Ocak ayının sonundan bu yana zaten baskı altındaydı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/faydalariyla-biliniyordu-yasaklanmasiyla-gundeme-geldi-hangi-maden-suyu-icilmeli-1082855543.html

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