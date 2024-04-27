https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/perrier-maden-suyunda-diski-ve-insanda-bulunan-bakteri-tespit-edildi-2-milyon-sise-imha-edildi-1083203100.html
Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildi: 2 milyon şişe imha edildi
Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildi: 2 milyon şişe imha edildi
Sputnik Türkiye
Fransa'nın güneyindeki Gard'da bulunan kuyulardan birinde "dışkı kaynaklı" bakterilerin tespit edilmesinin ardından Perrier'e iki milyon şişe suyu imha etmesi... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T09:56+0300
2024-04-27T09:56+0300
2024-04-27T09:56+0300
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Fransa, Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu. Bu kapsamda Fransız yetkililer 'önlem olarak' kuyularından birini kullanmayı durdurmasını talep etti.100 yılı aşkındır hizmet veriyorduÜrünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği düşünülüyor.Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor.Tek sorun bakteri de değilNestle'ye göre işletmenin 'yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceği' beklense de maden suyu üreticisi, kaliteyi korumak için bazı markalarında yasaklanmış uygulamalar kullandığını kabul etmesinin ardından Ocak ayının sonundan bu yana zaten baskı altındaydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/faydalariyla-biliniyordu-yasaklanmasiyla-gundeme-geldi-hangi-maden-suyu-icilmeli-1082855543.html
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soda ve maden suyu arasındaki fark, maden suyunun içinde neler var, maden suyunun faydaları, maden suyunun faydaları nereden geliyor, hangi maden suyu tercih edilmeli, soda ve maden suyu arasındaki fark nedir, beypazarı maden suyu bor, beypazarı soda zararlı mı, beypazarı soda isviçre, beypazarı bor, beypazarı bor miktarı, beypazarı bor oranı, beypazarı maden suyu kimin, beypazarı soda yasaklandı mı, beypazarı maden suyu gerçek mi, perrier maden suyu zararlı mı, perrier maden suyu içilir mi, perrier maden suyu içeriği
Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildi: 2 milyon şişe imha edildi
Fransa'nın güneyindeki Gard'da bulunan kuyulardan birinde "dışkı kaynaklı" bakterilerin tespit edilmesinin ardından Perrier'e iki milyon şişe suyu imha etmesi kararı verildi.
Fransa, Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu. Bu kapsamda Fransız yetkililer 'önlem olarak' kuyularından birini kullanmayı durdurmasını talep etti.
100 yılı aşkındır hizmet veriyordu
Ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği düşünülüyor.
Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor.
Tek sorun bakteri de değil
Nestle'ye göre işletmenin 'yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceği' beklense de maden suyu üreticisi, kaliteyi korumak için bazı markalarında yasaklanmış uygulamalar kullandığını kabul etmesinin ardından Ocak ayının sonundan bu yana zaten baskı altındaydı.