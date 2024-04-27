https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rus-keskin-nisanci-birkac-abdli-parali-askeri-etkisiz-hale-getirdim-1083213004.html

Rus keskin nişancı: Birkaç ABD’li paralı askeri etkisiz hale getirdim

Rus keskin nişancı: Birkaç ABD’li paralı askeri etkisiz hale getirdim

Sputnik Türkiye

Aslen Herson bölgesinin Novaya Kahovka kentinden olduğunu söyleyen Rus keskin nişancı, Sputnik'e demecinde Svetlodarsk kentindeki termik santralinin ele... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T15:09+0300

2024-04-27T15:09+0300

2024-04-27T15:09+0300

ukrayna krizi

rus

rusya

novaya kahovka

herson

termik santral

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Dım takma adlı Rus keskin nişancı, Sputnik’e demecinde Svetlodarsk kentindeki termik santralinin ele geçirildiği sırada birkaç ABD’li paralı askeri etkisiz hale getirdiğini anlattı.Rus asker, “Svetlodarsk’taki termik santrali ele geçirilirken, teleskobik nişangahtan tabiri caizse Ukrayna kökenli olmayan yüzler fark ettim, siyah yüzlerdi. Ama kesinlikle Ukrayna’nın yerlisi değillerdi. Yanlarına yaklaştığımızda ise Amerikalı oldukları açıkça görüldü. Afrika kökenli Amerikalılar. Üzerlerindeki belgelere göre” diye konuştu.Rus keskin nişancı, bu kişileri etkisiz hale getirdikten sonra cesetlerin, yanlarında bulunan Ukraynalı askerler tarafından tanınmayacak hale getirildiğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231129/rus-keskin-nisanci-4-gun-suren-bekleyisin-ardindan-ukraynali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1077917357.html

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