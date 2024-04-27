https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rus-keskin-nisanci-birkac-abdli-parali-askeri-etkisiz-hale-getirdim-1083213004.html
Rus keskin nişancı: Birkaç ABD’li paralı askeri etkisiz hale getirdim
Rus keskin nişancı: Birkaç ABD’li paralı askeri etkisiz hale getirdim
Sputnik Türkiye
Aslen Herson bölgesinin Novaya Kahovka kentinden olduğunu söyleyen Rus keskin nişancı, Sputnik'e demecinde Svetlodarsk kentindeki termik santralinin ele... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T15:09+0300
2024-04-27T15:09+0300
2024-04-27T15:09+0300
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novaya kahovka
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termik santral
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Dım takma adlı Rus keskin nişancı, Sputnik’e demecinde Svetlodarsk kentindeki termik santralinin ele geçirildiği sırada birkaç ABD’li paralı askeri etkisiz hale getirdiğini anlattı.Rus asker, “Svetlodarsk’taki termik santrali ele geçirilirken, teleskobik nişangahtan tabiri caizse Ukrayna kökenli olmayan yüzler fark ettim, siyah yüzlerdi. Ama kesinlikle Ukrayna’nın yerlisi değillerdi. Yanlarına yaklaştığımızda ise Amerikalı oldukları açıkça görüldü. Afrika kökenli Amerikalılar. Üzerlerindeki belgelere göre” diye konuştu.Rus keskin nişancı, bu kişileri etkisiz hale getirdikten sonra cesetlerin, yanlarında bulunan Ukraynalı askerler tarafından tanınmayacak hale getirildiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231129/rus-keskin-nisanci-4-gun-suren-bekleyisin-ardindan-ukraynali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1077917357.html
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Rus keskin nişancı: Birkaç ABD’li paralı askeri etkisiz hale getirdim
Aslen Herson bölgesinin Novaya Kahovka kentinden olduğunu söyleyen Rus keskin nişancı, Sputnik'e demecinde Svetlodarsk kentindeki termik santralinin ele geçirildiği sırada birkaç ABD’li paralı askeri etkisiz hale getirdiğini anlattı.
Dım takma adlı Rus keskin nişancı, Sputnik’e demecinde Svetlodarsk kentindeki termik santralinin ele geçirildiği sırada birkaç ABD’li paralı askeri etkisiz hale getirdiğini anlattı.
Rus asker, “Svetlodarsk’taki termik santrali ele geçirilirken, teleskobik nişangahtan tabiri caizse Ukrayna kökenli olmayan yüzler fark ettim, siyah yüzlerdi. Ama kesinlikle Ukrayna’nın yerlisi değillerdi. Yanlarına yaklaştığımızda ise Amerikalı oldukları açıkça görüldü. Afrika kökenli Amerikalılar. Üzerlerindeki belgelere göre” diye konuştu.
Rus keskin nişancı, bu kişileri etkisiz hale getirdikten sonra cesetlerin, yanlarında bulunan Ukraynalı askerler tarafından tanınmayacak hale getirildiğini de sözlerine ekledi.