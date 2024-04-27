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Putin: Rusya vatandaşları için eşit yaşam koşulları oluşturulmalı
Putin: Rusya vatandaşları için eşit yaşam koşulları oluşturulmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ekonomik meselelere ilişkin konuların tartışıldığı görüşmede bütün Rusya vatandaşları için eşit yaşam koşulları yaratılması... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T14:20+0300
2024-04-27T14:21+0300
dünya
vladimir putin
rusya
rusya federasyonu
rus ekonomisi
enflasyon
bütçe
gsyh
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nerede yaşarsa yaşasın bütün Rusya vatandaşları için eşit yaşam koşullarının yaratılması gerektiğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı konuşmasında, “Fonlar ve ek kaynaklar, bölgenin sosyal ve ekonomik potansiyelindeki eşitsizliği azaltmak için kasaba ve köylerimizin istikrarlı uzun vadeli kalkınması için çalışmalıdır. Nerede yaşarsa yaşasın her vatandaş için eşit fırsatlar sağlamak gerekir” açıklamasında bulundu.Putin bu konuda her şeyin önemli olduğunu belirterek çocuklara ilişkin meseleler, sağlık sisteminin gelişimi, kültür, yerleşim yerlerinin çevresel refahı ve gençlerin koşulları gibi konularda bilhassa durulması gerektiğini vurguladı.'Makroekonomik göstergeler beklenenden daha yüksek çıktı'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Federasyonu'nda 2024 yılı başındaki makroekonomik göstergelerin hükümetin, Rusya Merkez Bankası'nın ve uzmanların tahminlerinden daha yüksek olduğunu söyledi.Putin konuşmasında, “Başlangıçta bazı makroekonomik göstergeler üzerinde duracağım. Yılın başındaki verilerin hükümetin, Rusya Merkez Bankası'nın ve bazı uzmanların tahminlerinden daha yüksek çıktığını belirtmek isterim” dedi.'Rusya'da enflasyon yavaşladı'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'da enflasyonun giderek yavaşladığını söyledi.Putin video konferans yoluyla katıldığı ekonomik konulara ilişkin toplantıda yaptığı açıklamada, “Aynı zamanda, zaten geleneksel olarak, ki bu kesinlikle sevindirici. İmalat sanayi tarafından daha yüksek oranlar gösteriliyor. Ocak ayındaki dinamikleri artı yüzde 7.5 ve Şubat ayında zaten artı yüzde 13.5. Bu çerçevede enflasyon giderek yavaşlıyor” dedi'Rusya'nın GSYH'si yıl sonuna kadar yüzde üçten fazla artabilir'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yıl sonunda yüzde üçten fazla artabileceğini söyledi.Putin konuşmasında, “Ekonominin mevcut gerçek durumu, kalkınma tahminlerini de iyileştirmemize olanak sağlıyor. Şimdiden pek çok uzman bu yılın sonunda Rusya'nın GSYH'sinin yüzde üçten fazla artabileceğini söylüyor” cümlelerini dile getirdi.'Ekonomik kalkınma federal bütçe üzerinde olumlu etki yaratıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, ekonomik konularla ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya ekonomisinin ilerici gelişiminin federal bütçeyi olumlu yönde etkilediğini söyledi.Putin, “Ekonomimizdeki ilerici gelişme federal bütçeye olumlu bir şekilde yansıyor: gelirler geçen yılki seviyeleri önemli ölçüde aşıyor” dedi.'Bütçe planlamasında ılımlı yaklaşım sürdürülmeli'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın altı yıllık dönem için bütçe planlamasında ılımlı ve muhafazakar bir yaklaşımı sürdürmesi gerektiğini söyledi.Ekonomik konularla ilgili bir toplantıda konuşan Putin, “Bu dönem için bütçe planlamasında ılımlı ve muhafazakar bir yaklaşımın sürdürülmesi gerekmektedir” dedi.Devlet Başkanı, ana bütçe harcamalarının 'insanların yaşam kalitesi, Rusya vatandaşı ailelerin refahı, bölgelerin, sosyal alanların ve altyapının gelişimi için maksimum etkiyi sağlayan' alanlara yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/putin-rusya-merkez-bankasi-turkiyedeki-sorunlarin-yasanmasina-izin-vermiyor-1083157814.html
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vladimir putin, rusya, rusya federasyonu, rus ekonomisi, enflasyon, bütçe, gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
vladimir putin, rusya, rusya federasyonu, rus ekonomisi, enflasyon, bütçe, gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

Putin: Rusya vatandaşları için eşit yaşam koşulları oluşturulmalı

14:20 27.04.2024 (güncellendi: 14:21 27.04.2024)
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Putin ekonomik meselelere ilişkin konuların tartışıldığı görüşmede bütün Rusya vatandaşları için eşit yaşam koşulları yaratılması gerektiğinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nerede yaşarsa yaşasın bütün Rusya vatandaşları için eşit yaşam koşullarının yaratılması gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı konuşmasında, “Fonlar ve ek kaynaklar, bölgenin sosyal ve ekonomik potansiyelindeki eşitsizliği azaltmak için kasaba ve köylerimizin istikrarlı uzun vadeli kalkınması için çalışmalıdır. Nerede yaşarsa yaşasın her vatandaş için eşit fırsatlar sağlamak gerekir” açıklamasında bulundu.
Putin bu konuda her şeyin önemli olduğunu belirterek çocuklara ilişkin meseleler, sağlık sisteminin gelişimi, kültür, yerleşim yerlerinin çevresel refahı ve gençlerin koşulları gibi konularda bilhassa durulması gerektiğini vurguladı.

'Makroekonomik göstergeler beklenenden daha yüksek çıktı'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Federasyonu'nda 2024 yılı başındaki makroekonomik göstergelerin hükümetin, Rusya Merkez Bankası'nın ve uzmanların tahminlerinden daha yüksek olduğunu söyledi.
Putin konuşmasında, “Başlangıçta bazı makroekonomik göstergeler üzerinde duracağım. Yılın başındaki verilerin hükümetin, Rusya Merkez Bankası'nın ve bazı uzmanların tahminlerinden daha yüksek çıktığını belirtmek isterim” dedi.

'Rusya'da enflasyon yavaşladı'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'da enflasyonun giderek yavaşladığını söyledi.
Putin video konferans yoluyla katıldığı ekonomik konulara ilişkin toplantıda yaptığı açıklamada, “Aynı zamanda, zaten geleneksel olarak, ki bu kesinlikle sevindirici. İmalat sanayi tarafından daha yüksek oranlar gösteriliyor. Ocak ayındaki dinamikleri artı yüzde 7.5 ve Şubat ayında zaten artı yüzde 13.5. Bu çerçevede enflasyon giderek yavaşlıyor” dedi

'Rusya'nın GSYH'si yıl sonuna kadar yüzde üçten fazla artabilir'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yıl sonunda yüzde üçten fazla artabileceğini söyledi.
Putin konuşmasında, “Ekonominin mevcut gerçek durumu, kalkınma tahminlerini de iyileştirmemize olanak sağlıyor. Şimdiden pek çok uzman bu yılın sonunda Rusya'nın GSYH'sinin yüzde üçten fazla artabileceğini söylüyor” cümlelerini dile getirdi.

'Ekonomik kalkınma federal bütçe üzerinde olumlu etki yaratıyor'

Rusya Devlet Başkanı Putin, ekonomik konularla ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya ekonomisinin ilerici gelişiminin federal bütçeyi olumlu yönde etkilediğini söyledi.
Putin, “Ekonomimizdeki ilerici gelişme federal bütçeye olumlu bir şekilde yansıyor: gelirler geçen yılki seviyeleri önemli ölçüde aşıyor” dedi.

'Bütçe planlamasında ılımlı yaklaşım sürdürülmeli'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın altı yıllık dönem için bütçe planlamasında ılımlı ve muhafazakar bir yaklaşımı sürdürmesi gerektiğini söyledi.
Ekonomik konularla ilgili bir toplantıda konuşan Putin, “Bu dönem için bütçe planlamasında ılımlı ve muhafazakar bir yaklaşımın sürdürülmesi gerekmektedir” dedi.
Devlet Başkanı, ana bütçe harcamalarının 'insanların yaşam kalitesi, Rusya vatandaşı ailelerin refahı, bölgelerin, sosyal alanların ve altyapının gelişimi için maksimum etkiyi sağlayan' alanlara yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti.
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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