https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/rus-uzman-trumpin-danismanlari-yangini-benzinle-sondurmeye-calisiyor-1083198263.html

Rus uzman: Trump'ın danışmanları yangını benzinle söndürmeye çalışıyor

Rus uzman: Trump'ın danışmanları yangını benzinle söndürmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Malek Dudakov, Trump’ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanması halinde dedolarizasyon sürecini tersine çeviremeyeceğini ifade etti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T23:19+0300

2024-04-26T23:19+0300

2024-04-26T23:19+0300

görüş

abd

donald trump

dedolarizasyon

joe biden

rusya

çin

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Batı medyası, Donald Trump'ın danışmanlarının doları reddeden ülkelere karşı olası yaptırımları tartıştığını yazıyor. Dolar dışındaki para birimleriyle ikili ticaret yapmanın yollarını arayan hem müttefik hem de dost olmayan ülkelere yönelik uygulanabilecek yaptırımlar değerlendiriliyor.Rus siyaset bilimci ve Amerika uzmanı Malek Dudakov, bu tür açıklamaların arka planını, ABD'deki mevcut mali durumu ve Washington'un doların ‘hegemonyasını’ geri getirme şansını Sputnik’e değerlendirdi.Dudakov, bu tür açıklamaların kısmen seçim kampanyasıyla bağlantılı olduğu ve Trump'ın önümüzdeki seçimlerde ABD Başkan adayı olarak sorunu anladığını göstermek istediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Yaptırım konusunun pek ciddiye alınmaması gerektiğini vurgulayan uzman, “Sonuçta, ABD'nin Rusya, Çin ve diğer devletlere karşı dış politikada doları silah olarak kullanan akıl dışı yaptırım politikası, giderek daha fazla ülkenin kendi ulusal para birimlerinde ticarete geçmesine, Amerikan varlıklarına yatırım yapmamaya çalışmasına yol açtı” dedi.Birçok ülkenin ABD mali sisteminin çöküşünden korkutuğunu ve fiziki altın gibi daha değerli varlıklara yatırım yaptığına dikkat çeken uzman, şunları ifade etti:Dolar cinsinden ticaret yapmayı reddeden ülke sayısı arttıkça, ABD’nin ekonomik gücünü korumasının zorlaşacağını kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

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abd, donald trump, dedolarizasyon, joe biden, rusya, çin