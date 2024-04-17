Faydalarıyla biliniyordu, yasaklanmasıyla gündeme geldi: Hangi maden suyu içilmeli?
11:23 17.04.2024 (güncellendi: 11:32 17.04.2024)
© AAMaden suyu
© AA
Abone ol
İsviçre'nin Beypazarı maden suyunu yasaklaması sonrası, 'Maden suyu içmek zararlı mı, hangi maden suyunda ne kadar bor var' gibi sorular merak edilmeye başlandı. Peki, en iyi ve sağlıklı maden suyu hangisi? Kimler hangi sodaları tüketmeli? Sputnik'in derlemesinde.
Kaynak suların içerisinde en fazla mineral zenginliğine sahip olan maden suyu, doğal kaynaklardan elde edilen ve sağlık açısından birçok faydası bulunan bir içecektir. İçeriğindeki mineral zenginliği nedeniyle vücudun ihtiyaç duyduğu birçok elementi karşılayabilen maden suyu, uzmanlar tarafından sıklıkla önerilmektedir.
Fakat son günlerde İsviçre'nin 'içinde normalden fazla miktarda' bor bulunmasından dolayı Beypazarı'nı yasaklaması sonrası endişeler arttı.
Maden suyunun içinde neler var?
Sodyum: Asit-baz dengesi, uyarı iletimi
Kalsiyum: Kan pıhtılaşması, kemik ve diş sağlığının güçlenmesi, sinir uyarılarının iletimi
Florür: Kemik ve diş sağlığı gelişimi
Magnezyum: Kas ve sinir sağlığı, kalp sağlığı ve enerji üretimi
Potasyum: Vücuttaki su dengesi, hücre metabolizması
Bikarbonat: Sindirim sistemi
İyodür: Tiroid bezi fonksiyonlarının düzenli çalışması
Klörür: Vücuttaki sıvıların dengesini korumak için klorür gereklidir
Demir: İnsan vücudu için gerekli olan pek çok mineralden biri olan demir, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin (HGB) üretimi için kullanılır.
Maden suyunun faydaları
İşte maden suyunun sağlık açısından sunduğu faydalar:
1.Hidrasyonu Destekler: Maden suyu, vücudun günlük su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur ve hidrasyonu sağlar. İçeriğindeki mineraller sayesinde suyun vücut tarafından daha iyi emilmesine katkıda bulunur.
2.Sindirim Sistemini İyileştirir: Maden suyu, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir. Gaz yapma potansiyeli bulunan maden suyu, mide asidini nötralize ederek mide yanması ve hazımsızlık gibi sorunlara iyi gelebilir.
3.Mineral Desteği Sunar: Maden suyu, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum gibi önemli mineralleri içerir. Bu mineraller kemik ve diş sağlığı, kas fonksiyonları ve sinir sistemi gibi birçok hayati işlev için gereklidir.
4.Detoksifikasyon Sağlar: Maden suyu, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Böbreklerin işlevini destekleyerek toksinlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde atılmasına katkıda bulunur.
5.Cilt Sağlığını İyileştirir: Maden suyu, içeriğindeki mineraller sayesinde cildin parlaklık kazanmasına ve esnekliğini korumasına yardımcı olur. Aynı zamanda cildin nem dengesini sağlamada da faydalıdır.
Maden suyunun faydaları nereden geliyor?
Maden suyunun faydaları içerisindeki çeşitli bileşikler ve yoğun mineral kompozisyonundan gelmekte.
Maden suyu, içerdiği kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, bikarbonat, sülfat gibi bileşikler sayesinde ihtiyaçlarımıza uygun şekilde seçildiğinde beslenmemizde kolaylıkla fonksiyonel bir içecek olarak yer alabilir.
Yani maden suyu tercihi yaparken tadının ötesinde nasıl bir fayda almayı hedeflediğimiz ve ne kadar tüketeceğimiz de önemli. Zira tüm maden suları eşit değil.
Her maden suyu çıktığı kaynağın içeriğine bağlı farklı değerlere ve dolayısıyla da faydalara/dikkat edilmesi gereken noktalara sahip.
Hangi maden suyu tercih edilmeli?
Maden suyu ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçları çok çeşitlilik göstermektedir. Diş aşınması 4,5 pH'ta başlamaktadır. Maden suyunun pH'ı ise en az 5 civarındadır. Dolayısıyla maden suyunun aşırı ve kontrolsüz tüketimi diş aşınmasına neden olabilir.
Fakat bu aşınma kola ve benzeri asitli içecekler kadar yüksek oranda olmaz. Bazı çalışmalara göre maden suyunun içerisinde bulunan çeşitli mineraller özellikle de flor, dişi çürükten muhafaza etmektedir.
Doğal maden suyunun aromalı olmaması gerekmektedir. Özellikle narenciye aromalı olan maden suları çürüğe eğilimi artırabilmektedir.
Yapılan laboratuvar çalışmaları aromasız maden suları tercih edilmesi hususunda uyarıda bulunmuştur. Maden suyu seçimi yapılırken de düşük sodyum içerikli olanlar tercih edilmelidir. Ayrıca fazla tuz içeren maden suları, idrarla kalsiyum atılımını hızlandırdığı için kemik erimesi hastalığında ciddi bir risk oluşturmaktadır.
Soda ve maden suyu arasındaki fark nedir?
Soda ve maden suyu arasındaki ne fark olduğu sıklıkla karıştırılan bir konudur. Soda ve maden suyu arasındaki temel fark sodanın yapay, maden suyunun ise doğal bir içecek olmasıdır. Soda normal bir suya karbondioksit gazı eklenmesiyle elde edilen gazlı bir içecektir. Soda, genel hatlarıyla midenin rahatlamasını sağlar. Maden suyu ise mideyi rahatlatmadan daha önemli işlevlere sahiptir. Gerçek bir mineral deposu olan maden suyunun içinde demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, silikat ve bikarbonat vb. mineraller vardır. Sodanın içine ise belirli bir mineral yoktur. İçme suyundan dahi soda yapımı mümkündür. Maden suyu ise doğal bir içecektir, içinde bulunan mineraller henüz kaynağındayken vardır. Yer altında oluşan maden suyu bulunduğu bölgenin minerallerinin özelliklerini içine alır. Bu nedenle her maden suyu da aynı mineral değerine sahip değildir. Halk arasında sıkça karıştırılan bu içecekleri ayırt etmek için ürün etiketini doğru bir şekilde okumak gereklidir, soda ve maden suyu farkı burada ortaya çıkacaktır.
Doktordan açıklama: Beypazarı maden suyu bor içeriyor mu? Bor zararlı mı?
Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Beypazarı Soda markasının sağlıklı mı, güvenli mi sorularını X üzerinden yanıtladı:
"Beypazarı Sodası Güvenli mi? Açıklıyorum. İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu tarafından, Beypazarı sodası hakkında yüksek miktarda bor içerdiği iddiasını okudum ve bir miktar bilimsel araştırma yaptım.
1.Beypazarı sodası ile ilgili paylaşılan görselin kaynağında, bulunan bor konsantrasyonunun (mg/L) ne olduğu hakkında bir bilgiye rastlayamadım. Madem sakıncalı buluyorsunuz öyleyse bunun da açıklanması gerekliydi.
2.Öncelikle Bor insan sağlığı açısından önemli bir mineral ve ve günlük olarak alımı gerekli ve eksikliği sağlığı olumsuz etkiler.
3.Gelelim toksik dozuna, henüz yapılan çalışmalar tutarlılık göstermiyor, literatürde bir çok çalışma var ama halen tartışılan bir konu. WHO tarafından kabul edilen ise kilogram başına 0,4 mg 'a kadar günlük alım sağlık açısından bir sorun yaratmıyor. Yani 70 kg bir insan günlük 28mg kadar boron tüketebilir. Ortalama içme sularımızda 0.2 mg/L boron bulunuyor. Özellikle Maden sularımızda yapılan bir çalışmada Ankara özelinde 3mg/L boron bulunduğu literatürde gösterilmiş. Yani zararlı olması için günde 10 Litre kadar içmeniz gerekiyor! Uzun süreli kronik toksisite de tartışılan bir konu ve henüz kesin bir bilgi söz konusu değil!
4.Gündemimizi işgal eden ve heyecan, kaygı yaratan bu konunun feryat figan etmeden önce ve öncelikle bilimsel olarak değerlendirilmesi gerekiyor!
Not: Kendi adıma güvenle tüketmeye devam edeceğim bir içecek, sağlıklı günler dilerim..."