https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ozgur-ozel-kardesim-su-an-issiz-fakat-is-bulursa-kendi-bulur-kimse-onu-kayiramaz-1083223681.html

Özgür Özel: Kardeşim şu an işsiz fakat iş bulursa kendi bulur, kimse onu kayıramaz

Özgür Özel: Kardeşim şu an işsiz fakat iş bulursa kendi bulur, kimse onu kayıramaz

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da bulunan Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu fakat hiçbir 'kaydırma'nın asla yapılmayacağını... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T20:46+0300

2024-04-27T20:46+0300

2024-04-27T20:47+0300

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cumhuriyet halk partisi (chp)

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel, Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kardeşinin işsiz olduğunu açıkladı. 'Asla kayrılmaz'Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu fakat iş bulması için herhangi bir kayırma yapmayacağını vurguladı. Özel, şunları söyledi:Özgür Özel ayrıca belediyeler için tasarruf genelgesi yayımlayacaklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-parti-genel-baskan-adayi-kodaz-kadin-hareketi-denilen-partide-surekli-yok-sayildim-1083221824.html

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özgür, özgür özel, chp, kardeş, cumhuriyet halk partisi (chp), iş, torpil, manisa