https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ozgur-ozel-kardesim-su-an-issiz-fakat-is-bulursa-kendi-bulur-kimse-onu-kayiramaz-1083223681.html
Özgür Özel: Kardeşim şu an işsiz fakat iş bulursa kendi bulur, kimse onu kayıramaz
Özgür Özel: Kardeşim şu an işsiz fakat iş bulursa kendi bulur, kimse onu kayıramaz
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da bulunan Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu fakat hiçbir 'kaydırma'nın asla yapılmayacağını... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T20:46+0300
2024-04-27T20:46+0300
2024-04-27T20:47+0300
politika
özgür
özgür özel
chp
kardeş
cumhuriyet halk partisi (chp)
iş
torpil
manisa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083111719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef97d4d40957ac22c8386b4319a86410.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel, Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kardeşinin işsiz olduğunu açıkladı. 'Asla kayrılmaz'Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu fakat iş bulması için herhangi bir kayırma yapmayacağını vurguladı. Özel, şunları söyledi:Özgür Özel ayrıca belediyeler için tasarruf genelgesi yayımlayacaklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-parti-genel-baskan-adayi-kodaz-kadin-hareketi-denilen-partide-surekli-yok-sayildim-1083221824.html
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083111719_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a734f4cd1081031ff24f81d5c1292d58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özgür, özgür özel, chp, kardeş, cumhuriyet halk partisi (chp), iş, torpil, manisa
özgür, özgür özel, chp, kardeş, cumhuriyet halk partisi (chp), iş, torpil, manisa
Özgür Özel: Kardeşim şu an işsiz fakat iş bulursa kendi bulur, kimse onu kayıramaz
20:46 27.04.2024 (güncellendi: 20:47 27.04.2024)
CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da bulunan Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu fakat hiçbir 'kaydırma'nın asla yapılmayacağını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel, Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kardeşinin işsiz olduğunu açıkladı.
Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu fakat iş bulması için herhangi bir kayırma yapmayacağını vurguladı. Özel, şunları söyledi:
İlk kez buradan söylüyorum. Kardeşim Barış Özel Adalet yürüyüşünden biri işsizdir. Bilmez miyiz İstanbul Belediyesi'nde işe koyalım, Ankara Belediyesi'nde işe koyalım. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz.
Özgür Özel ayrıca belediyeler için tasarruf genelgesi yayımlayacaklarını belirtti.