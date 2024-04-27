https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-parti-genel-baskan-adayi-kodaz-kadin-hareketi-denilen-partide-surekli-yok-sayildim-1083221824.html

İYİ Parti Genel Başkan adayı Kodaz: Kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım

İYİ Parti Genel Başkan adayı Kodaz: Kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz, partideki başkanlık seçimlerinin tek kadın adayı olduğunu söyleyerek "Kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım"... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T18:55+0300

2024-04-27T18:55+0300

2024-04-27T18:55+0300

günay kodaz

spor

iyi parti

genel başkan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083222104_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37903d2b7df137138711df52ed2458d5.jpg

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.5. Olağanüstü Kurultay'da kura sonucu dördüncü konuşmacı olan İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, partilerinde emek, liyakat, bilgi, istişare, çalışkanlık ve sözünde durmanın hakim olması gerektiğine işaret ederek, "Bu ülkede AK Parti'nin yaygınlaştırdığı biat kültürüne karşı kurulmuş bir partiyiz. Eleştirdiğimize benzememeliyiz. Maalesef partimizde birçok farklı ses susturulmuştur. Tek kadın adayı olarak kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım" dedi. İkinci tura kalan İYİ Parti genel başkanlık seçiminin ilk turunda Kodaz 2 oy aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-partide-secim-ikinci-tura-kaldi-1083218183.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

günay kodaz, iyi parti, genel başkan