https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-parti-genel-baskan-adayi-kodaz-kadin-hareketi-denilen-partide-surekli-yok-sayildim-1083221824.html
İYİ Parti Genel Başkan adayı Kodaz: Kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım
İYİ Parti Genel Başkan adayı Kodaz: Kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz, partideki başkanlık seçimlerinin tek kadın adayı olduğunu söyleyerek "Kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım"... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T18:55+0300
2024-04-27T18:55+0300
2024-04-27T18:55+0300
günay kodaz
spor
iyi parti
genel başkan
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.5. Olağanüstü Kurultay'da kura sonucu dördüncü konuşmacı olan İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, partilerinde emek, liyakat, bilgi, istişare, çalışkanlık ve sözünde durmanın hakim olması gerektiğine işaret ederek, "Bu ülkede AK Parti'nin yaygınlaştırdığı biat kültürüne karşı kurulmuş bir partiyiz. Eleştirdiğimize benzememeliyiz. Maalesef partimizde birçok farklı ses susturulmuştur. Tek kadın adayı olarak kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım" dedi. İkinci tura kalan İYİ Parti genel başkanlık seçiminin ilk turunda Kodaz 2 oy aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-partide-secim-ikinci-tura-kaldi-1083218183.html
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günay kodaz, iyi parti, genel başkan
günay kodaz, iyi parti, genel başkan
İYİ Parti Genel Başkan adayı Kodaz: Kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz, partideki başkanlık seçimlerinin tek kadın adayı olduğunu söyleyerek "Kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.
5. Olağanüstü Kurultay'da kura sonucu dördüncü konuşmacı olan İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, partilerinde emek, liyakat, bilgi, istişare, çalışkanlık ve sözünde durmanın hakim olması gerektiğine işaret ederek, "Bu ülkede AK Parti'nin yaygınlaştırdığı biat kültürüne karşı kurulmuş bir partiyiz. Eleştirdiğimize benzememeliyiz. Maalesef partimizde birçok farklı ses susturulmuştur. Tek kadın adayı olarak kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım" dedi.
İkinci tura kalan İYİ Parti genel başkanlık seçiminin ilk turunda Kodaz 2 oy aldı.