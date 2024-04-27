https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/norvecte-deniz-aygirina-yaklasarak-rahatsizlik-veren-turiste-30-bin-lira-ceza-kesildi-1083223565.html

Norveç'te deniz aygırına yaklaşarak rahatsızlık veren turiste 30 bin lira ceza kesildi

Norveç'te deniz aygırına yaklaşarak rahatsızlık veren turiste 30 bin lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Norveç'te Polonyalı bir turist, deniz aygırına çok yaklaştığı için 900 euro (31 bin lira) para cezasına çarptırıldı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T20:22+0300

2024-04-27T20:22+0300

2024-04-27T20:22+0300

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Norveç'e bağlı takımada Svalbard'da bir turist, deniz aygırına çok yaklaştığı için 900 euro (31 bin Türk lirası) para cezasına çarptırıldı. Svalbard Çevre Yasası ile birlikte hayvanları rahatsız etmenin yasak olduğu adada, bir Polonyalı turist buz kütlesinin üstüne çıkarak deniz aygırına çok yaklaştı. Bölge sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesiyle turiste 900 euro para cezası kesildi.Svalbard, özellikle bahar ve yaz aylarında turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir yer olarak bilinse de Çevre Yasası yerel yaban hayatının, kutup ayıları, foklar, balinalar, ren geyikleri ve kutup tilkilerinin gereksiz yere rahatsız edilmesini yasaklıyor.Norveç hükümeti, 2025'te yürürlüğe girecek daha sert yasal düzenlemelerle, deniz aygırlarına olan yaklaşımı da engellemeyi planlıyor.

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norveç, hayvan, hayvan hakları, deniz aygırı, turist, ceza